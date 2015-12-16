

Sınır ihlali yapan Rus uçağının vurulmasının ardından Türkiyle ile Rusya arasındaki gerilim sürerken yeni bir açıklama geldi. Rusya, tazminat istedi.







Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Aleksey Meşkov, Türkiye'nin Rus Su-24 jetini düşürdüğü için Rusya'ya tazminat ödemesi ve benzer bir olayın bir daha yaşanmayacağına dair garanti vermesi gerektiğini söyledi.







RİA Novosti'ye konuşan Rusya Dışişleri Bakanı Yardımcısı Meşkov, Türkiye'nin Rus uçağını düşürmesini saldırı olarak tanımladı ve 'Rus uçağına ve mürettebatına saldırılması sonuçları olması beklenecek ciddi bir suç' ifadesinin kullandı.







'Nesnel veriler bunun, önceden izni verilmiş Rusya karşıtı bir eylem olduğunu gösteriyor' iddiasında bulunan Meşkov, Türkiye'nin mevcut çizgisi sebebiyle Moskova Ankara ilişkilerinin geleceği hakkında olumlu tahminler yapmanın pek mümkün olmadığını söyledi.







TÜRKİYE'DEN JET YANIT GELDİ



Rusya'nın garanti isteğine Türk Dışişleri'nden yanıt gecikmedi. Yapılan açıklamada ihlal olmazsa bir daha uçak krizi yaşanmayacağı belirtildi.







Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Tanju Bilgiç, Rusya'nın talep ettiği tazminatı Türkiye'nin ödemesinin mümkün olmadığını söyledi.