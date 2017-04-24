

Milliyet'te yer alan habere göre, mahkeme başkanı H.A.'nın yapılan mal varlığı incelemesinde 2 milyon lira değerinde bir villası ve Q7 marka lüks bir cipinin de olduğu belirlendi. Akdemir villasını ‘800 bin liraya aldım; 950 bin lira verene satarım' diyerek savundu. Akdemir lüks cipi için ise ‘Sanki sıfır almışım gibi algı operasyonu yapmışlar, 4 tarafı boyalı; iki parça değişimi olan bir araç' ifadelerini kullandı.







kaynak:internethaber