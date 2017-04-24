RÜŞVET ALAN HAKİMİN SERVETİNE BAKIN YOK ARTIK!
Rüşvet aldığı iddiasıyla gözaltına alınan Anadolu 3. Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı H.A tutuklandı. H.A.'nın ise serveti herkesi şaşırttı.
Milliyet'te yer alan habere göre, mahkeme başkanı H.A.'nın yapılan mal varlığı incelemesinde 2 milyon lira değerinde bir villası ve Q7 marka lüks bir cipinin de olduğu belirlendi. Akdemir villasını ‘800 bin liraya aldım; 950 bin lira verene satarım' diyerek savundu. Akdemir lüks cipi için ise ‘Sanki sıfır almışım gibi algı operasyonu yapmışlar, 4 tarafı boyalı; iki parça değişimi olan bir araç' ifadelerini kullandı.
kaynak:internethaber
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