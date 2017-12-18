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Rüştü, sosyetik eşi istedi diye saç ektirip botoks yaptırdı

RÜŞTÜ, SOSYETİK EŞİ İSTEDİ DİYE SAÇ EKTİRİP BOTOKS YAPTIRDI

Eski kaleci Rüştü Reçber, sosyetik eşi Işıl Reçber istedi diye saç ektirip yüzüne botoks yaptırdı.

Tarih : 18 Aralık 2017, 05:00
Puan Ver : Rüştü, Sosyetik Eşi İstedi Diye Saç Ektirip Botoks Yaptırdı(6/10)2

Eski kaleci Rüştü Reçber'in eşi Işıl Reçber, davetlerin vazgeçilmez isimlerden. Işıl ve Rüştü Reçber önceki akşam yine bir davetteydi.

YÜZÜNE BOTOKS YAPTIRDI

Rüştü Reçber'in seyrekleşen saçlarının önlerine saç ektirdiği dikkatinden kaçmadı. Işıl Reçber, eşini ikna etmiş. Çift sonuçtan çok memnunmuş. Rüştü Reçber yüzüne de botoks yaptırmış.

Rüştü'nün eski ve yeni hali:

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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