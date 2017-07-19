İçişleri Bakanı Soylu, Bbc'yi Teröre Destek Vermekle Suçladı!
Son Dakika! Siirt Pkk'lı Teröristler Köy Basıp Bir Vatandaşı Şehit Etti
Pkk, Bir Oğlunu Daha Kaçırmak İstedi, Karşı Koyunca Şehit Edildi
Suriye Ordusu Dey-Rez Zor'daki Hava Üssünde Kuşatmayı Deldi
Fenerbahçe'nin Ofsayt Tartışmalı Golü, Geceye Damgasını Vurdu
Irma Kasırgası Abd'nin Kapılarına Dayandı! 6,3 Milyon Kişi Tahliye Edilecek
Aykut Kocaman: Kötü Oyunumuzla Fenerbahçe Tarihine Geçiyoruz
Emre Belözoğlu: Topa Hakim Olursak Türkiye'de Herkesi Yenebiliriz
Süper Lig'de Aytemiz Alanyaspor, Atiker Konyaspor'u 2-0 Yendi
Süper Lig'de Başakşehir, Fenerbahçe'yi 3-2 Mağlup Etti
Yine Stat Terörü! Babacan'ın Kafasına Su Şişesi Attılar
15 Temmuz Gecesi Erdoğan'ı Koruyan Polislerin Fetö'den Tutuklandığı Ortaya Çıktı
Son Dakika! Erdoğan Ve Trump'la Telefonda Görüştü
Kılıçdaroğlu'nun Konvoyuna Saldıran Terörist Öldürüldü
Van'da Zırhlı Polis Aracı Takla Attı: 1 Şehit, 3 Yaralı
Arkadaşını Aradı Vuruldum Dedi, Ertesi Gün Cesedi Bulundu
Chp Ve Hdp'li Vekiller Panelde Bir Araya Geldi
Oğuzhan Özyakup: Türkiye'de Oynadığım En Kötü Zemin
Gaziantepspor, Borçları Nedeniyle 18 Yeni Futbolcuyu Oynatamayacak
Şenol Güneş: Zor Oldu, Biraz Yıprandık Ama 3 Puanı Hak Ettik

Rüştü Reçber, Eşinin Bikinili Görüntü Vermemesi Konusunda Uyardı

RÜŞTÜ REÇBER, EŞİNİN BİKİNİLİ GÖRÜNTÜ VERMEMESİ KONUSUNDA UYARDI

Eşi Rüştü Reçber'le birlikte Bodrum'da tatil yapan sosyetik güzel Işıl Reçber'in bikinili görüntü vermemesi için eşinden uyarı aldığı ortaya çıktı

Tarih : 19 Temmuz 2017, 11:10
Puan Ver : Rüştü Reçber, Eşinin Bikinili Görüntü Vermemesi Konusunda Uyardı(7/10)3

Futbol dünyasının ünlü ismi Rüştü Rençber, eşi Işıl Reçber ve çocuklarıyla Bodrum'da tatil yapıyor. Mandarin Oriental'daki evlerinde konaklayan Reçber çifti, önceki gün özel plajlarında görüntülendi. Gün boyu güneşlenen ünlü çift, sıcak havaya rağmen denize girmedi.

ARKADAŞLARI SİPER OLDU

Işıl Reçber şezlongta kitap okurken, eşi cep telefonuyla ilgilenmeyi tercih etti. Görüntülendiklerini fark eden Reçber çifti, çocuklarını yanlarına alıp eve girdi. Bir kadın arkadaşının yanına gelmesi üzerine kitap okumayı bırakan Işıl Reçber, bikinili görüntü vermemek için arkadaşından yardım aldı.

RÜŞTÜ UYARMIŞ

Arkadaşından şemsiyede asılı olan pareosunu isteyen Reçber, oturduğu yerden kalkmadan giyindi. İki çocuk annesi Reçber'in, bikinili görüntü vermemesi için eşinden uyarı aldığı öğrenildi.

İkili böyle görüntülendi;

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



Etiketler: Rüştü  Reçber  Eşinin  Bikinili  Görüntü  Vermemesi  Konusunda  Uyardı    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER