Fenerbahçe'nin eski kalecisi Rüştü Reçber, eşi Işıl Reçber, çocukları Tuana ve Burak ile 1 ay önce Beykoz Konakları'ndaki yeni evlerine taşındı. Çiftin yeni evleri göz kamaştırdı.

DEKORASYONU IŞIL REÇBER YAPMIŞ

Işıl Reçber kendi dekore ettiği 650 metrekarelik dört katlı villanın kapısını InStyle Home dergisine açtı. Serra Akar'a verdiği röportajda "Gözüme ve vizyonuma güveniyorum. Tüm aileyi hoşnut eden, rahat, şık ve konforlu bir dekorasyona imza attım" dedi. Evin duvarlarında Işıl Reçber'in sevdiği ressamların tabloları göze çarpıyor. Roberto Cavalli ve Fendi markalı mobilyalara mimar Ülkem Güçsav'ın özel ürettirdiği parçalar eşlik ediyor.

İşte Reçber çiftinin şaşaalı evinden kareler:

Kaynak: haberinburada