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russell crowe'un göbeği şaşırttı!

RUSSELL CROWE'UN GÖBEĞİ ŞAŞIRTTI!

Oscar ödüllü aktör Russell Crowe, 2001 yapımı 'Gladyatör' filmindeki kaslı vücuduyla dikkati çekerken, geçen yıllar içinde fit halinden oldukça uzaklaştı.

Tarih : 28 Mart 2017, 12:12
Puan Ver : Russell Crowe'un Göbeği Şaşırttı!(10/10)7


Dünyaca ünlü aktör için değişen tek şey kısalan saçları değil. 2001 yılında başrolde yer aldığı 'Gladyatör' filmindeki kaslı hali de Crowe için artık hayal oldu.



Giderek büyüyen göbeğinden bir türlü kurtulamayan dünyaca ünlü aktör, düzenli olarak spor yapmasına rağmen eski fit görüntüsünü tamamen kaybetti.



 



kaynak:milliyet








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