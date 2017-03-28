

Dünyaca ünlü aktör için değişen tek şey kısalan saçları değil. 2001 yılında başrolde yer aldığı 'Gladyatör' filmindeki kaslı hali de Crowe için artık hayal oldu.







Giderek büyüyen göbeğinden bir türlü kurtulamayan dünyaca ünlü aktör, düzenli olarak spor yapmasına rağmen eski fit görüntüsünü tamamen kaybetti.







kaynak:milliyet