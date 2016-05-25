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rusların yeni makinesi karşımızda !

RUSLARIN YENİ MAKİNESİ KARŞIMIZDA !

Otomobil üreticileri crossover, SUV veya 4×4 modellerini tanıtırken sıklıkla “her türlü arazi koşuluna uygun” tabirini kullanırlar. Rusların geliştirdiği araç bu deyimin içinin ne kadar boş olduğunu kanıtlamak için üretilmiş gibi.

Tarih : 25 Mayıs 2016, 11:08
Puan Ver : Rusların Yeni Makinesi Karşımızda !(10/10)11


Otomobil üreticileri crossover, SUV veya 4×4 modellerini tanıtırken sıklıkla “her türlü arazi koşuluna uygun” tabirini kullanırlar. Rusların geliştirdiği araç bu deyimin içinin ne kadar boş olduğunu kanıtlamak için üretilmiş gibi. Zira bu çılgın canavar gerçek anlamda her türlü arazi koşuluyla başa çıkabiliyor.



Alexei Garagashyan'ın icadı olan SHERP isimli araç, yerine göre ATV, kamyon, bazen de tank gibi hareket edebiliyor. SHERP dev lastikleri sayesinde 70 cm kadar olan engelleri aşıyor, yeri geliyor karda izini belli etmiyor, canı sıkıldığında suya atlayıp bir anda balık adama dönüşebiliyor.



44 beygir güç üretebilen 1,5 litre hacimli ve 4 silindirli dizel motordan güç alan SHERP, 45 km/s hıza ulaşabiliyor. Üstelik SHERP'in tüm bunları başarması için harcanan para ise yalnızca 50 bin dolar. Bu arıza arazi aracının yeteneklerini hemen aşağıdaki videodan izleyebilirsiniz.








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