Türk-Rus haber portalının aktardığına göre, Putin henüz Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın mektubuna dair görüşünü açıklamadığı için, Türkiye'nin adımı konusunda siyasetçiler, iktidara yakın medya ve analistler ihtiyatlı yorumlara yer veriyor. Öncelikle Kremlin'in tavrı merak ediliyor. Rusya'da halk arasında da konu çok sıcak. Moskovski Komsomelets ve Komosmolskaya Pravda gazetelerinin internet sitelerinde dikkat çekici okur yorumları var.







Kimi Ruslar atılan adımı doğru buluyor, kimi Türkiye'ye kızgın. En dikkat çekicici yorumda "Türkiye'ye tur satışına izin verdikleri an halk kitleler halinde akmaya başlar. İnsanlar pahalı olmayan ve kalitesi Kırım'dan yüksek olan Türkiye tatiline alıştı. Teröristlere gelince onlar doğuda da var Avrupa'da da...” deniliyor. İşte o yorumlar:







“Ek denetimlerden sonra Türk domateslerinin yüksek kalitede olduğu anlaşıldı!”







“Mertçe ve aklıselimle alınmış bir karar. Türkiye'nin düzgün bir lideri varmış.”







“Hepsi bu kadar. Şimdi TV'lerde Erdoğan için bugüne kadar söylediklerinin tersini söylerler. Gerçi şaşıracak bir şey yok...”







“Mektuba bakınca Erdoğan'ın sadece ölen pilotun ailesinden özür dilediği anlaşılıyor. Başka kimseden değil!”







BARIŞ, DOSTLUK VE DOMATES...







“Barış, dostluk ve domates!”







“Mektupta düşürülen uçak için değil, ölen pilot için özür var. Özür kelimesi burada duyulan üzüntünün parçası olarak yazılmış.”







“Bu kadar zaman geçtikten sonra Erdoğan ancak özür diledi. Belli bir ölçüde işbirliği olur ama dostluk ilişkisi olmaz.”







MECBURİYETTEN KIRIM'A GİTMEYE GEREK KALMAYACAK







“Eh artık mecburiyetten Kırım'a gitmeye gerek kalmayacak!”







“Politika her zaman duyguların üstünde.”







“Türkiye gaz sevkiyatında kavşak ülke. Türkiye'ye Rusya lazım, Rusya'ya da Türkiye.”







“Ne olursa olsun orada tatil yapmak tehlikeli, üç yıl bekleyip görmek lazım.”







“En kötü barış, savaştan iyidir.”







“Erdoğan'ınki güçlü bir adım değil, kuran bir hamle.”







“Hiç olmamasındansa geç olması daha iyi oldu.”







TÜRKİYE'YE TUR SATIŞINA İZİN VERİLİRSE...







“Türkiye'ye tur satışına izin verdikleri an halk kitleler halinde akmaya başlar. İnsanlar pahalı olmayan ve kalitesi Kırım'dan yüksek olan Türkiye tatiline alıştı. Teröristlere gelince onlar doğuda da var Avrupa'da da...”







“Almanya da tarihte bize neler yaptı, onlarla bile barıştık.”







“Eğer bu Rusya'nın iyiliğineyse, işbirliğine başlamalıyız; acımız büyük olsa da.”







“Türklere güven olmaz, bize Türk kıyıları lazım değil..”







“Erdoğan Putin'den özür diledi, şimdi federal medyaya bakın: Artık Türkiye terör destekçisi değil ve Türk domatesleri çok lezzetli!”