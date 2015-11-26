





Rusya Duma Meclisi Milletvekili Sergey Gavrilov, sınır ihlali neticesinde düşürülen Rus uçağına işaret ederek Türkiye için şaşırtan bir açıklama yaptı.







Sözcü'nün haberine göre, milletvekili Gavrilov, Türkiye'nin dostça bir adım atarak Ayasofya'yı Ortodoks Kilisesi'ne iade etmesini beklediklerini ifade ederek, bu adımın İslam ve Türkiye'nin üst düzey siyasetteki iyi niyetinin göstergesi olabileceğini açıkladı.







Ayrıca Gavrilov, “Türk-Rus ilişkileri bir dayanıklılık testinden geçiyor. Böyle bir dönemde dostça girişimler ve teklifler büyük önem taşıyor. Ayasofya'nın Ortodoks Kilisesi'ne iade edilmesi için Türkiye'den samimi adım bekliyoruz” dedi.