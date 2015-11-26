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ruslardan ilginç su-24 teklifi

RUSLARDAN İLGİNÇ SU-24 TEKLİFİ

Rusya, SU-24 tipi savaş uçağının düşürülmesini ilginç bir bakış açısıyla değerlendirerek, 'Ayasofya' talebinde bulundu.

Tarih : 26 Kasım 2015, 09:27
Puan Ver : Ruslardan İlginç Su-24 Teklifi(5/10)2




Rusya Duma Meclisi Milletvekili Sergey Gavrilov, sınır ihlali neticesinde düşürülen Rus uçağına işaret ederek Türkiye için şaşırtan bir açıklama yaptı.



Sözcü'nün haberine göre, milletvekili Gavrilov, Türkiye'nin dostça bir adım atarak Ayasofya'yı Ortodoks Kilisesi'ne iade etmesini beklediklerini ifade ederek, bu adımın İslam ve Türkiye'nin üst düzey siyasetteki iyi niyetinin göstergesi olabileceğini açıkladı.



Ayrıca Gavrilov, “Türk-Rus ilişkileri bir dayanıklılık testinden geçiyor. Böyle bir dönemde dostça girişimler ve teklifler büyük önem taşıyor. Ayasofya'nın Ortodoks Kilisesi'ne iade edilmesi için Türkiye'den samimi adım bekliyoruz” dedi.








Etiketler: Ruslardan  İlginç  Su-24  Teklifi    haber

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