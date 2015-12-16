

Türkiye'nin Suriye sınırında savaş uçağını düşürmesinin ardından, Rusya sert tavrını sürdürüyor. Basında yürütülen tüm kara propaganda çalışmalarına rağmen, Rus halkı Vladimir Putin'in politikasını desteklemiyor.







Bir Rus radyosunda düzenlenen ankette, katılımcılara 'Türkiye'ye gitmeyi düşünüyor musunuz?' sorusu soruldu. Takvim'in haberine göre: Daha önce Türkiye'de tatil yapmış kişiler arasında gerçekleştirilen ankete göre; 10 kişiden 9'u 'Yine Türkiye'ye giderim' dedi. 1 kişi ise kararsız olduğunu açıkladı. Antalya'dan vazgeçmeyen Rus turist, Türkiye'yi sevdiğini, ilişkilerin bir an önce normalleşmesini beklediğini vurguladı. Eho Movski radyosunun 'Türkiye cezalandırılmalı mı?' sorusuna da, katılımcıların yüzde 63'ü 'Hayır' yanıtını verdi. Rusya'da yaşanan ekonomik kriz ve rublenin değer kaybetmesi, tatilini yurt dışında geçirmeyi tercih eden Ruslar'ın sayısında ciddi düşüşe yol açtı. Ocak- Eylül döneminde yaklaşık 10 milyon Rus tatilini yurt dışında geçirdi. Yılın 11 ayında Antalya'ya gelen Rus turist sayısı ise 2 milyon 834 bin olarak gerçekleşti.