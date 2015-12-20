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ruslar putin'i dinlemedi!

RUSLAR PUTİN'İ DİNLEMEDİ!

Antalya'da Dosso Dossi Fashion Show'un 20'ncisinde aralarında binin üzerinde Rus'un da olduğu 5 bin yabancı misafiri ağırlayan Hikmet Eraslan, “1 milyon ürün satıp 50 milyon dolar ciromuzu koruduk” dedi

Tarih : 20 Aralık 2015, 10:46
Puan Ver : Ruslar Putin'i Dinlemedi!(6/10)6


İş ve tatili birleştiren özgün modeliyle tüm dünyada adından söz ettiren Dosso Dossi Fashion Show'un 20'ncisi, Rusya ile uçak krizinin patlamasının üzerinden bir ay bile geçmeden Antalya'da gerçekleştirilirken, organizasyonda önemli bir başarıya imza atıldı. Yaşanan krize rağmen 1000'in üzerinde Rus'u Antalya'ya getirdiklerini belirten Dosso Dossi Holding Yönetim Kurulu Başkanı Hikmet Eraslan, toplamda 50 milyon dolar ile beklentilerin üzerinde ciro gerçekleştirdiklerini ifade etti. Eraslan 10 yıl önce 11 üretici firma ve 45 alıcı ile yola çıktıklarını hatırlatarak, bugün 150'ye yakın yerli üretici ile 32 ülkeden 5 bin alıcıyı  buluşturduklarını söyledi.








Etiketler: Ruslar  Putin  İ  Dinlemedi    haber

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