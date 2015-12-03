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RUSLAR O ÜLKEYE S-300 SEVKIYATINA BAŞLADI


RUSLAR O ÜLKEYE S-300 SEVKIYATINA BAŞLADI
Tarih : 03 Aralık 2015, 12:51
Puan Ver : Ruslar O Ülkeye S-300 Sevkıyatına Başladı(9/10)10


Rusya Devlet Başkanı'nın askeri işbirliğinden sorumlu yardımcısı Vladimir Kojin, TASS haber ajansına yaptığı açıklamada, İran'a S-300 füze savunma sistemi sevkiyatının başladığını söyledi.



Sputnik'teki habere göre Rusya ve İran, kasım başında 5 adet S-300 füze bataryasının teslimatına devam edilmesi için yeni bir anlaşma imzalamıştı. S-300 dünyanın en gelişmiş hava savunma sistemleri arasında gösteriliyor.








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