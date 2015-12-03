

Rusya Devlet Başkanı'nın askeri işbirliğinden sorumlu yardımcısı Vladimir Kojin, TASS haber ajansına yaptığı açıklamada, İran'a S-300 füze savunma sistemi sevkiyatının başladığını söyledi.







Sputnik'teki habere göre Rusya ve İran, kasım başında 5 adet S-300 füze bataryasının teslimatına devam edilmesi için yeni bir anlaşma imzalamıştı. S-300 dünyanın en gelişmiş hava savunma sistemleri arasında gösteriliyor.