Rus Kommersant gazetesi, Kremlin'e yakın bir kaynağa dayandırarak verdiği haberde Moskova'nın Aralık ayı ortasında St. Petersburg'da yapılması planlanan Türkiye-Rusya Üst Düzey İşbirliği Konseyi'nin (ÜDİK) toplantısını iptal etme kararı aldığını yazdı.



Gazete kaynağına dayandırarak verdiği haberde, "Rus makamları Aralık ayı ortasında yapılması planlanan Türkiye-Rusya Üst Düzey İşbirliği Konseyi toplantısını yapmama kararı aldı" ifadelerini kullandı.







Rusya Devlet Başkanı'nın Basın Danışmanı Dmitri Peskov, Salı günü gazetecilere yaptığı açıklamada Aralık ayında St. Petersburg'da düzenlenmesi planlanan Üst Düzey İşbirliği Konseyi (ÜDİK) zirvesinin iptal edilme konusunun görüşülmediğini, fakat bu zirvenin düzenlenmesinin bazı faktörlere bağlı olacağını açıklamıştı.