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Ruslar, Nar ve Patlıcan İhracatı İçin Adana'ya Geldi

RUSLAR, NAR VE PATLICAN İHRACATI İÇİN ADANA'YA GELDİ

Tarımsal bazı ürünlerin ihracatında yaşanan kriz sonrası Rusya'dan gıda alanı ve tarımsal alanla ilgili resmi bir heyet, nar ve patlıcan ihracatı için Adana'da inceleme yaptı.

Tarih : 16 Ekim 2017, 13:50
Puan Ver : Ruslar, Nar Ve Patlıcan İhracatı İçin Adana'ya Geldi(10/10)6

Rusya'ya nar ve patlıcan ihracatının başlaması amacıyla kente gelen yaklaşık 20 kişilik Rus heyet, İmamoğlu İlçesi'nde Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı bürokratlarıyla birlikte incelemelerde bulundu.

İKİ ÜLKEDEN TEMSİLCİLER TOPLANTI YAPTI

Göknur Tarım A.Ş.'nin organik nar bahçesi ve paketleme tesisini ziyaret eden heyet, daha sonra Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Gıda ve Kontrol Genel Müdür Yardımcısı Dr. Yunus Bayram, Sınır Kontrol Daire Başkanı Günay Anakök ve Adana İl Müdürü Muhammet Ali Tekin ile toplantıya katıldı.

Tarımsal alanda, her 2 ülkeden teknik personelin de katıldığı toplantıda konuşan İl Müdürü Tekin, "Adana'nın, yaş meyve sebze üretimi ve ihracatında önemli bir yeri var. Rusya Federasyonu da yaş meyve sebze ihracatında önemli bir alıcı durumunda" dedi.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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