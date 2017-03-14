Ruslar Eurovision'a Katılmak Istiyor
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ruslar eurovision'a katılmak ıstiyor

RUSLAR EUROVİSİON'A KATILMAK ISTİYOR

Rusların yüzde 64'ü, ilişkiler kötü olmasına rağmen Ukrayna'da düzenlenecek olan "Eurovision 2017 Şarkı Yarışmasına" katılım gösterilmesini istiyor.

Tarih : 14 Mart 2017, 15:47
Puan Ver : Ruslar Eurovision'a Katılmak Istiyor(6/10)4


Rusların yüzde 64'ü, ilişkiler kötü olmasına rağmen Ukrayna'da düzenlenecek olan "Eurovision 2017 Şarkı Yarışmasına" katılım gösterilmesini istiyor.



Rusya'da yapılan kamuoyu araştırmaları, Rusların büyük bir kısmının Ukrayna ile ilişkilerin kötü olmasına rağmen Kiev'de düzenlenecek Eurovision 2017 yarışmasına katılması gerektiğini savunduğunu ortaya koydu. Araştırmaya göre, Rus vatandaşlarının yüzde 64'ü, Rusya'nın Ukrayna'da bu yıl düzenlenecek olan Eurovision Yarışmasına katılmasını isterken, yüzde 30'u da karşı oy verdi. Yüzde 6'lik bir kesim ise çekimser kaldı. Mayıs 2016'da yapılan benzer ankette ise Rusların yüzde 37'si yarışmaya katılımı desteklerken yüzde 52'si ise yarışmaya karşı çıktı. Ankete katılanların yüzde 41'i yarışmayı izleyeceklerini ifade ederken, yüzde 51'i Eurovision'u olumlu buluyor.



 



kaynak:haberler








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