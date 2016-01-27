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ruslar banka bastı

RUSLAR BANKA BASTI

Rusya'da bulunan Raiffaizen Bankasından döviz bazında emlak kredisi alan banka müşterileri, bankanın Rusya Merkez Bankasının tavsiye ettiği kur yerine Dolar ve Euro bazında ödemeler talep etmesini protesto etmek için bankaya baskın düzenledi.

Tarih : 27 Ocak 2016, 16:37
Puan Ver : Ruslar Banka Bastı(8/10)6


Rusya'nın başkenti Moskova'da Raiffaizen adlı bankanın müşterileri, kendilerine karşı uygulanan döviz politikasını protesto etmek için bankanın merkez ofisine baskın düzenledi. Yaklaşık 50 kadar müşteri, Avusturya kökenli Raiffaizen bankasının Rusya'da ekonomik krize rağmen, dolar ve Euro bazında ödemeler talep etmesine karşı çıktı. 2007-2008 yıllarında döviz bazında emlak kredisi alan banka müşterileri, bu kredinin Rusya Merkez Bankasının tavsiye ettiği kur ile Rus rublesine çevrilmesini talep etti.

 

Yanlarında çocukları, battaniyeleri, oyuncakları ve diğer ev eşyalarını da getiren müşteriler, evlerine el konulduktan sonra bankanın merkez ofisinde yaşayacaklarını duyurdu.








Etiketler: Ruslar  Banka  Bastı    haber

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