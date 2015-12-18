RUS VEKİL: TÜRKİYE ETKİSİNİ 6 AY SONRA HİSSEDECEK
Adil Rusya Grup Başkanvekili Mihail Yemelyanov, Türkiye'nin Rusya tarafından alınan önlemlerin etkisini altı ay sonra hissedeceğini söyledi.
Rus vekil, Türkiye'nin Moskova ile ilişkileri normale döndürme şansı bulunduğunu belirtti. Moskova'da gazetecilere açıklamalarda bulunan Yemelyanov, Türkiye'ye yönelik önlemlerin çok sert etkiler yaratabileceğini ifade etti. Charter seferlerinin iptal edilmesinin şimdiye kadar alınan en sert önlem olduğuna dikkat çeken Adil Rusya milletvekili, bu önlemin etkisinin tam olarak altı ay sonra, yaz döneminde hissedileceğini söyledi.
'TÜRK HÜKÜMETİNE ALTI AY SÜRE TANINMIŞ OLDU'
Yemelyanov, "Yani Türkiye hükümetine düşünmeleri için altı aylık bir süre tanınmış oldu. Eğer Rusya ile dost olmak istiyorsanız, medeni ülkelerin atması gereken adımları atın. Özür dileyin, zararı tazmin edin ve olayı kapatın" ifadelerini kullandı. Rus vekil, Türkiye'nin ABD ile dostluk uğruna Rusya ile ilişkileri kurban etmesi halindeyse, Ankara'daki mevcut yönetimle ilişkileri geliştirmenin mümkün olmayacağını vurguladı.
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