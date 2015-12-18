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'rus vatandaşı olmak istiyorum'

'RUS VATANDAŞI OLMAK İSTİYORUM'

Hollywood'un ünlü aktörlerinden Leonardo Di Caprio, Vladimir Lenin'i canlandırmayı hayal ettiğini ve Rus vatandaşlığı almak istediğini belirtti.

Tarih : 18 Aralık 2015, 09:50
Puan Ver : 'rus Vatandaşı Olmak İstiyorum'(7/10)7


 Ünlü Hollywood yıldızı Leonardo Di Caprio, Sovyetler Birliği lideri Vladimir Lenin'i canlandırmayı hayal ettiğini ve Rus vatandaşlığı almak istediğini söyledi.

 

Sputink News'in Rus Planet Today sitesinden aktardığı habere göre Di Caprio, sima olarak benzediği Sovyetler Birliği lideri Vladimir Lenin'i oynamayı hayal ettiğini belirtti.

 

‘RUSYA'YI ÇOK SEVİYORUM'

 

Ünlü aktör, mülakatında büyük annesi Yelena Smirnova'nın Rusya'nın Perm kentinden olduğunu belirterek “Rusya'yı çok seviyorum. Rus vatandaşlığı istiyorum” dedi.








Etiketler:   Rus  Vatandaşı  Olmak  İstiyorum      haber

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