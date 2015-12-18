'RUS VATANDAŞI OLMAK İSTİYORUM'
Hollywood'un ünlü aktörlerinden Leonardo Di Caprio, Vladimir Lenin'i canlandırmayı hayal ettiğini ve Rus vatandaşlığı almak istediğini belirtti.
Ünlü Hollywood yıldızı Leonardo Di Caprio, Sovyetler Birliği lideri Vladimir Lenin'i canlandırmayı hayal ettiğini ve Rus vatandaşlığı almak istediğini söyledi.
Sputink News'in Rus Planet Today sitesinden aktardığı habere göre Di Caprio, sima olarak benzediği Sovyetler Birliği lideri Vladimir Lenin'i oynamayı hayal ettiğini belirtti.
‘RUSYA'YI ÇOK SEVİYORUM'
Ünlü aktör, mülakatında büyük annesi Yelena Smirnova'nın Rusya'nın Perm kentinden olduğunu belirterek “Rusya'yı çok seviyorum. Rus vatandaşlığı istiyorum” dedi.
Takip et: @showhabercom
BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
GÜNCEL HABERLERİ
EKONOMİ HABERLERİ
SPOR HABERLERİ
DÜNYA HABERLERİ
Bu Haberle İlgili Yorumlar