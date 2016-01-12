

Suriye'de Rus savaş uçaklarının Halep'in kuzeydoğusundaki terör örgütü IŞİD'in kontrolünde yer alan Munbic ilçesine düzenlediği 14 hava saldırısı sonucunda 25 kişinin öldüğü, 41 kişinin yaralandığı bildirildi.







AA muhabirinin Munbic'teki sivil savunma yetkililerinden aldığı bilgiye göre, Rus uçaklarının IŞİD'in denetimindeki Munbic ilçesinde yerleşim yerine saldırması sonucunda aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 25 kişi yaşamını yitirdi, 41 kişi yaralandı.







Rusların söz konusu ilçeye 14 hava saldırısında bulunduğu, saldırılarda çok sayıda yerleşim yerinde ciddi hasarın meydana geldiği ifade edilirken,yaralıların ilçedeki sahra hastanelerine kaldırılarak tedavi altına alındığı dile getirildi.