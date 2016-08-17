İran Meclisi Milli Güvenlik Başkanı Burucerdi, İran'ın Hamedan Üssü'nde Rus savaş uçaklarına yalnızca yakıt ikmali desteği sağladığını açıkladı. Burucerdi, "Üste ne bir Rus savaş uçağı konuşlandırılmıştır ve ne de burası bir Rus üssü olmuştur" dedi.



İran Meclis Milli Güvenlik Başkanı Burucerdi, Rusya'nın Hamedan Üssü'nü kullandığı haberine ilişkin açıklamada bulundu.







Burucerdi açıklamasında Rusya'nın üssü Suriye'ye hava operasyonları için kullandığını yalanlayarak, “Rus savaş uçakları yalnızca yakıt ikmali için üssü kullanıyor. Üste yapılan sadece bundan ibarettir. Üste ne bir Rus savaş uçağı konuşlandırılmıştır ve ne de burası bir Rus üssü olmuştur" dedi.







Milliyette yer alan habere göre, Burucerdi kararın, İran - Rusya ikili ve İran, Rusya, Suriye ve Irak dörtlü işbirliği anlaşması kapsamında terörle mücadele hedefiyle Milli Güvenlik Yüksek Kurulu'nda alındığını kaydetti.