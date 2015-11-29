

Rus ordusuna ait savaş uçaklarının İdlib'in Eriha ilçesinde pazar yerine saldırması sonucunda 40 sivilin öldüğü, 70 kişinin de yaralandığı bildirildi.







AA muhabirinin Eriha ilçesindeki sivil savunma yetkililerinden aldığı bilgiye göre, Rus savaş uçaklarının İdlib'de, muhaliflerin denetimindeki Eriha ilçe merkezinde bulunan pazar yeri ile sivil yerleşim birimine saldırması sonucunda, aralarında kadın ve çocuklarınında olduğu 40 kişi hayatını kaybetti, 70 kişi de yaralandı.