O Ülkeye Askeri Müdahale Gelebilir!
Yıldırım: Türkiye Hakikaten Büyük Bir Savaş Veriyor
Ünlü Oyuncu Uçakta Kalp Krizi Geçirdi!
Dev Transfer Tamamlandı! Draxler, Psg'de!
Fenerbahçe'ye Bedava Transfer: Taison
Fetö'cüler Yurtdışına Kaçarken Yakalandı
Memurlar Ssk'lı Eşine Kavuşacak!
Abd'den Tarihi Adım! İsrail Çıldırdı...
Adana İstanbul Uçak Bileti
Çikolata Slim Kullananlar Ne Diyor
Peluş Oyuncaklar Yaş Farkı Tanımıyor
Abd'den Türkiye İçin Güvenlik Uyarısı
Mardin'de Terör Örgütü Pkk Ve Hain Saldırıları Kınandı
Deaş'ın Karargah Binası İmha Edildi
Bakanlık'tan Erken Rezervasyon Uyarısı
El Bab'ın Anahtarı: Akil Tepesi
Pkk'nın Menfeze Tuzakladığı Patlayıcı İmha Edildi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'bize Dokunan Hesabını İyi Yapsın'
Balık Alırken Mutlaka Dikkat Edilmesi Gerekenler!
Ukrayna'da Fetö Okullarına İnceleme

RUS UÇAKLARI VURDU! 40 SİVİL ÖLDÜ


RUS UÇAKLARI VURDU! 40 SİVİL ÖLDÜ
Tarih : 29 Kasım 2015, 13:47
Puan Ver : Rus Uçakları Vurdu! 40 Sivil Öldü(6/10)3


Rus ordusuna ait savaş uçaklarının İdlib'in Eriha  ilçesinde pazar yerine saldırması sonucunda 40 sivilin öldüğü, 70 kişinin de yaralandığı bildirildi. 


 


AA muhabirinin Eriha ilçesindeki sivil savunma yetkililerinden aldığı  bilgiye göre, Rus savaş uçaklarının İdlib'de, muhaliflerin denetimindeki Eriha  ilçe merkezinde bulunan pazar yeri ile sivil yerleşim birimine saldırması  sonucunda, aralarında kadın ve çocuklarınında olduğu 40 kişi hayatını kaybetti,  70 kişi de yaralandı.







Etiketler: Rus  Uçakları  Vurdu  40  Sivil  Öldü    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER