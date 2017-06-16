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rus uçakları, rakka'da ışid liderlerini vurdu

RUS UÇAKLARI, RAKKA'DA IŞİD LİDERLERİNİ VURDU

Rus savaş uçakları, IŞİD'in kalesi Rakka'da terör örgütü lideri Ebubekir El Bağdadi'nin de katıldığı toplantıyı vurdu. Rusya'nın Bağdadi'nin yok edilmiş olabileceğini açıklaması, anında dünyada ilk haber oldu.

Tarih : 16 Haziran 2017, 11:17
Puan Ver : Rus Uçakları, Rakka'da Işid Liderlerini Vurdu(8/10)10


Rusya Savunma Bakanlığı, Mayıs ayı sonunda yapılan hava saldırılarında terör örgütü IŞİD'in lideri Ebubekir El Bağdadi'nin öldürülmüş olabileceğini resmen duyurdu.



28 Mayıs gecesi Rus jetleri, toplantı yapan IŞİD liderlerinin üstüne bomba yağdırdı. Rusya, toplantıda yer alan Bağdadi'nin kesin olarak ölüp ölmediğini doğrulamaya çalışıyor.



Rusya'nın açıklamasını uluslararası ajansları son dakika olarak duyurdu, gelişme anında dünyada ilk haber oldu.



Ebubekir El Bağdadi, Haziran 2014'te Musul'daki El Nuri Camii'nde hilafet ilan etmişti. Terör elebaşının bir süredir nerede olduğu bilinmiyordu, geçen aylarda Musul'dan kaçtığı yönünde haberler gelmişti.



Irak'ın en büyük ikinci kenti Musul'u kaybetmesi an meselesi olan terör örgütü, başkent ilan ettiği Rakka'ya sıkıştı. ABD'nin desteklediği YPG'liler, haftalardır Rakka'yı kuşatıyor.



 



kaynak:milliyet








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