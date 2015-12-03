

Türkmen Dağı bölgesinde Rus hava hareketliliği Sabah erken saatlerde başladı.







Türkiye hava sahasını ihlal eden Rus uçağının 24 Kasım'da düşürülmesinin ardından Rusya, ilk kez Türkmen Dağı'nı havadan bombalamaya başladı. Bayırbucak bölgesinde bulunan Karamanlı, Gebere ve Kinsibbe köyleri üzerinden Rus uçakları uçuşlarını sürdürüyor.







Başta Künsübbe olmak üzere bir çok nokta Rus güçleri tarafından vuruldu. Çok sayıda ölü ve yaralı olduğu bildirildi. Saldırı sonrası bölgeye ambulanslar sevk edildi Kızıldağ halen muhaliflerde Rus hava saldırıları sonrası Kızıldağ çevresinde bulunan rejim mevzilerinde de hareketlilik var. Kızıldağ halen muhaliflerin kontrolünde. Bayırbucak bölgesine komşu Kürt Dağı da bu sabahtan itibaren vurulan hedefler arasında.