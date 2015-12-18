RUS UÇAĞININ KARAKUTU KAYITLARI 21 ARALIK'TA AÇILACAK
Rusya, Türkiye tarafından düşürülen uçağın kara kutusundaki verileri 21 Aralık’ta açıklayacağını duyurdu.
Rusya Savunma Bakanlığı, Türkiye'nin 24 Kasım'da düşürdüğü Rus Su-24 bombardıman uçağıyla ilgili basın toplantısı düzenledi.
Rusya Hava Kuvvetleri Komutan Yardımcısı Sergey Dronov basın toplantısında "Rus uçağının Türkiye'nin hava sahasını ihlal etmediğini gösteren tüm gerekli kanıtlara sahibiz" dedi.
ÖZEL LABORATUVARA GİDECEK
Öte yandan uçağın, bulunduğu şeklindeki haliyle muhafaza edildiği belirtilen karakutu da gazetecilerin önünde açıldı. Hava Kuvvetleri yetkilisi Sergey Baynetov karakutunun içindeki kaydedicinin özel bir laboratuvara götürüleceğini ve buradaki incelemelerin yarın başlayacağı bilgisini verdi.
Elde edilen ilk verilerin 21 Aralık Pazartesi günü kamuoyuyla paylaşılacağı belirtildi.
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