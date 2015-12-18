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rus uçağının karakutu kayıtları 21 aralık'ta açılacak

RUS UÇAĞININ KARAKUTU KAYITLARI 21 ARALIK'TA AÇILACAK

Rusya, Türkiye tarafından düşürülen uçağın kara kutusundaki verileri 21 Aralık’ta açıklayacağını duyurdu.

Tarih : 18 Aralık 2015, 10:20
Puan Ver : Rus Uçağının Karakutu Kayıtları 21 Aralık'ta Açılacak(5/10)5


Rusya Savunma Bakanlığı, Türkiye'nin 24 Kasım'da düşürdüğü Rus Su-24 bombardıman uçağıyla ilgili basın toplantısı düzenledi.



Rusya Hava Kuvvetleri Komutan Yardımcısı Sergey Dronov basın toplantısında "Rus uçağının Türkiye'nin hava sahasını ihlal etmediğini gösteren tüm gerekli kanıtlara sahibiz" dedi.



ÖZEL LABORATUVARA GİDECEK



Öte yandan uçağın, bulunduğu şeklindeki haliyle muhafaza edildiği belirtilen karakutu da gazetecilerin önünde açıldı. Hava Kuvvetleri yetkilisi Sergey Baynetov karakutunun içindeki kaydedicinin özel bir laboratuvara götürüleceğini ve buradaki incelemelerin yarın başlayacağı bilgisini verdi.



Elde edilen ilk verilerin 21 Aralık Pazartesi günü kamuoyuyla paylaşılacağı belirtildi.










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