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rus uçağının karadeniz'e düşme nedeni belli oldu

RUS UÇAĞININ KARADENİZ'E DÜŞME NEDENİ BELLİ OLDU

Rusya Savunma Bakanlığı, Tu-154 tipi uçağın 25 Aralık 2016'da Karadeniz'e pilot hatası nedeniyle düştüğünü duyurdu.

Tarih : 01 Haziran 2017, 08:58
Puan Ver : Rus Uçağının Karadeniz'e Düşme Nedeni Belli Oldu(5/10)5


Bakanlıktan yapılan açıklamada, 92 kişinin ölümüyle sonuçlanan uçak kazasına ilişkin soruşturmanın sonuçlandığı bildirildi.



Kapsamlı soruşturma neticesinde, uçakta teknik bir arıza tespit edilmediği belirtilen açıklamada, yakıt ve yük ağırlığının izin verilen seviyelerde olduğu kaydedildi.



Açıklamada, Tu-154'ün kaptan pilotun uçak kontrolünde hatalı davranması sonucu düştüğünün tespit edildiği belirtildi.



 



kaynak:sabah








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