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RUS UÇAĞININ DÜŞTÜĞÜ GÜN TÜRKİYE SURİYE'YE GİRECEKTİ


RUS UÇAĞININ DÜŞTÜĞÜ GÜN TÜRKİYE SURİYE'YE GİRECEKTİ
Tarih : 23 Ağustos 2016, 10:09
Puan Ver : Rus Uçağının Düştüğü Gün Türkiye Suriye'ye Girecekti(0/10)


 Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi, ABD, Türkiye ve Suriye muhaliflerinin ortak harekât planı olduğunu ileri sürdüğü 'Büyük Cerablus Operasyonu'nun 24 Kasım 2015'de Rus uçağının düşürülmesinin ardından 'mecburi' olarak iptal edildiğini iddia etti.



Selvi, "Suriyeli muhalifler ve TSK karadan girecek, ABD ise operasyona havadan destek verecekti. Cerablus, DEAŞ'ten temizlendikten sonra içeride bir güvenli bölge oluşturulacaktı. 24 Kasım 2015 tarihiydi. O gün Rus uçağı düşürüldü. Bırakın Cerablus operasyonunu yapmayı, o günden itibaren Suriye üzerinde uçak uçuramaz hale geldik" diye yazdı. Selvi, ilk Cerablus operasyonunun Rus uçağının düşürülmesiyle ikincisinin ise Gaziantep'teki canlı bomba saldırısıyla engellenmeye çalışıldığını savundu.








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