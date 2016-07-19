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RUS UÇAĞINI DÜŞÜREN PİLOTLAR TUTUKLANDI


RUS UÇAĞINI DÜŞÜREN PİLOTLAR TUTUKLANDI
Tarih : 19 Temmuz 2016, 12:07
Puan Ver : Rus Uçağını Düşüren Pilotlar Tutuklandı(6/10)4


Uluslararası haber ajansı AFP ve Rus basınındaki haberlere göre, konuya ilişkin açıklama bir Türk yetkiliden geldi.



Yabancı basın mensuplarına açıklama yapan yetkili, "Rusya'ya ait SU-24 savaş uçağını Kasım 2015'te düşüren operasyonun parçası olan iki pilot gözaltında" dedi.



Haberlerde pilotların tutuklandığı belirtildi. Rus uçağının hava sınırı ihlali yaptığı iddiasıyla düşürülmesinin ardından Ankara ve Moskova arasında kriz yaşanmıştı.








Etiketler: Rus  Uçağını  Düşüren  Pilotlar  Tutuklandı    haber

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