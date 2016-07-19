

Uluslararası haber ajansı AFP ve Rus basınındaki haberlere göre, konuya ilişkin açıklama bir Türk yetkiliden geldi.







Yabancı basın mensuplarına açıklama yapan yetkili, "Rusya'ya ait SU-24 savaş uçağını Kasım 2015'te düşüren operasyonun parçası olan iki pilot gözaltında" dedi.







Haberlerde pilotların tutuklandığı belirtildi. Rus uçağının hava sınırı ihlali yaptığı iddiasıyla düşürülmesinin ardından Ankara ve Moskova arasında kriz yaşanmıştı.