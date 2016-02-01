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RUS UÇAĞI TÜRK HAVA SAHASINDA


RUS UÇAĞI TÜRK HAVA SAHASINDA
Tarih : 01 Şubat 2016, 13:05
Puan Ver : Rus Uçağı Türk Hava Sahasında(5/10)2


Askeri faaliyetlerde açıklık ve şeffaflık sağlanmasını amaçlayan 1994 tarihli Açık Semalar Anlaşması gereğince her yıl Türkiye, Rusya Hava Sahası'nda dört, Rusya ise Türkiye Hava Sahası'nda iki gözlem uçuşu gerçekleştiriyor.



2016 yılı planlaması gereğince ilk gözlem uçuşunu gerçekleştirecek olan Rus gözlem uçağı AN-30 Türkiye'ye geldi. Gözlem uçuşu sırasında uçakta Rus uzmanların yanı sıra Türk yetkililer de bulunacak.



TÜRK “REFAKAT TİMİ”

Konuya ilişkin Genelkurmay Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada ise AGİT'in Güven ve Güvenlik Artırıcı Önlemlere İlişkin Viyana Belgesi-2011 (VB-2011) gereği, Rusya Federasyonu Denetim Timi tarafından 02-05 Şubat 2016 tarihleri arasında Türkiye'de VB-2011 Denetimi icra edileceği belirtildi.



Açıklamada, dört kişiden oluşan Rusya Federasyonu Denetim Timi'nin, 02 Şubat 2016 tarihinde havayolu ile İstanbul'dan ülkeye giriş yapacağı ve Ege Ordu Komutanlığı sorumluluk sahasında denetim yapacağı vurgulanarak, "Denetim timine, ülkemizde bulundukları süre içerisinde Gnkur. 1'inci İsth.Anlz.ve Değ.D. Silahların Kontrolü ve Doğrulama Şube Müdürlüğünde görevli dört kişilik Refakat Timi tarafından refakat edilecektir. Rusya Federasyonu denetim heyeti, faaliyetlerini tamamlamasını müteakip 05 Şubat 2016 tarihinde İstanbul'dan ülkemizi terk edecektir" denildi.








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