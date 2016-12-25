

Rusya Savunma Bakanlığına ait, 92 kişiyi taşıyan Tu-154 tipi uçağın Soçi'den havalandıktan sonra Karadeniz üzerinde düştüğü bildirildi.







İlk açıklamalarda uçaktaki kişi sayısı 91 olarak belirtilmişti, ancak son gelen bilgilerle uçakta 84 yolcu 8 de mürettebat olmak üzere 92 kişinin bulunduğu açıklandı. Bölgede bulunan arama kurtarma ekipleri 2 kişinin cesedine ulaştı. İlk ceset Soçi kıyılarına 6 kilometre uzaklıkta bulundu.







