

Rusya SU-24 uçağının düşürülmesinden komuta merkezinden 'vur' emri gelmediği ancak 'vurma' da denmediği iddia edildi. Hürriyet gazetesinden Uğur Ergan'ın haberine göre, Eskişehir'deki Muharip Hava Kuvveti ve Hava Füze Savunma Komutanlığı'ndan, sınırı geçen uçak için ‘Vurma' emri almayan Türk pilot, angajman kuralları kapsamında verilen yetkisini kullandı. Türkiye-Suriye hattında devriye uçuşu yapan Türk F-16'larının tüm telsiz konuşmaları Eskişehir'deki Muharip Hava Kuvveti ve Hava Füze Savunma Komutanlığı'nda 7 gün 24 saat düzenli izleniyor.