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RUS UÇAĞI, AMİRAL KUZNETSOV'A İNERKEN AKDENİZ'E ÇAKILDI!


RUS UÇAĞI, AMİRAL KUZNETSOV'A İNERKEN AKDENİZ'E ÇAKILDI!
Tarih : 05 Aralık 2016, 15:57
Puan Ver : Rus Uçağı, Amiral Kuznetsov'a İnerken Akdeniz'e Çakıldı!(6/10)3


Sukhoi-33 tipi Rus jeti, Rusya'ya ait uçak gemisi Amiral Kuznetsov'a iniş yaptığı sırada Akdeniz'e düştü.



Rusya Savunma Bakanlığı, Suriye'deki "askeri görevini tamamladıktan sonra" Amiral Kuznetsov uçak gemisine dönen Su-33 savaş uçağının iniş sırasında pisti ıskalayarak denize düştüğünü açıkladı.



Uçak denize düşmeden önce kendini fırlatmayı başaran ve arama-kurtarma ekibinin müdahalesiyle güverteye çıkartılan pilotun hayati tehlikesinin bulunmadığı belirtildi.



TASS ajansının haberine göre, Rusya Savunma Bakanlığı, kazanın, uçak durdurma halatının kopması nedeniyle gerçekleştiğini duyurdu.



Geçen Kasım ayında da Mig-29 tipi savaş uçağı yine Amiral Kuznetsov'a iniş için yaklaştığı sırada düşmüştü.



 



kaynak:hürriyet








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