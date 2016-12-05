

Sukhoi-33 tipi Rus jeti, Rusya'ya ait uçak gemisi Amiral Kuznetsov'a iniş yaptığı sırada Akdeniz'e düştü.







Rusya Savunma Bakanlığı, Suriye'deki "askeri görevini tamamladıktan sonra" Amiral Kuznetsov uçak gemisine dönen Su-33 savaş uçağının iniş sırasında pisti ıskalayarak denize düştüğünü açıkladı.







Uçak denize düşmeden önce kendini fırlatmayı başaran ve arama-kurtarma ekibinin müdahalesiyle güverteye çıkartılan pilotun hayati tehlikesinin bulunmadığı belirtildi.







TASS ajansının haberine göre, Rusya Savunma Bakanlığı, kazanın, uçak durdurma halatının kopması nedeniyle gerçekleştiğini duyurdu.







Geçen Kasım ayında da Mig-29 tipi savaş uçağı yine Amiral Kuznetsov'a iniş için yaklaştığı sırada düşmüştü.







kaynak:hürriyet