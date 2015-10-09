O Ülkeye Askeri Müdahale Gelebilir!
Yıldırım: Türkiye Hakikaten Büyük Bir Savaş Veriyor
Ünlü Oyuncu Uçakta Kalp Krizi Geçirdi!
Dev Transfer Tamamlandı! Draxler, Psg'de!
Fenerbahçe'ye Bedava Transfer: Taison
Fetö'cüler Yurtdışına Kaçarken Yakalandı
Memurlar Ssk'lı Eşine Kavuşacak!
Abd'den Tarihi Adım! İsrail Çıldırdı...
Adana İstanbul Uçak Bileti
Çikolata Slim Kullananlar Ne Diyor
Peluş Oyuncaklar Yaş Farkı Tanımıyor
Abd'den Türkiye İçin Güvenlik Uyarısı
Mardin'de Terör Örgütü Pkk Ve Hain Saldırıları Kınandı
Deaş'ın Karargah Binası İmha Edildi
Bakanlık'tan Erken Rezervasyon Uyarısı
El Bab'ın Anahtarı: Akil Tepesi
Pkk'nın Menfeze Tuzakladığı Patlayıcı İmha Edildi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'bize Dokunan Hesabını İyi Yapsın'
Balık Alırken Mutlaka Dikkat Edilmesi Gerekenler!
Ukrayna'da Fetö Okullarına İnceleme

rus uçağı abd jetlerini engelledi

RUS UÇAĞI ABD JETLERİNİ ENGELLEDİ

IŞİD hedeflerini vurmak için İncirlik Üssü'nden havalanan iki ABD jeti, Rus uçağı tarafından engellendi.

Tarih : 09 Ekim 2015, 10:21
Puan Ver : Rus Uçağı Abd Jetlerini Engelledi(0/10)


ABD, ilk defa Suriye hava sahasında Rusya tarafından engellendi. İncirlik Üssü'nden havalanan iki ABD jeti, IŞID'in merkezi sayılan Rakka yakınlarındaki hedefleri vurmaya gidiyordu.



Bir Rus uçağıyla karşılaşan jetler, güvenli mesafeyi korumak istedi ancak Rus uçağı yolundan dönmedi.



ABD jetleri, Rusya'ya ait uçakla karşılaşmamak için rota değiştirmek zorunda kaldı ve bunun üzerine bombardıman görevi iptal edildi.



Yetkililer, Rusya'nın Suriye'de operasyonlara başlamasıyla beraber, ABD jetlerine güvenli mesafeyi korumaları emri verildiğini belirtiyor.



İki ülkenin Suriye hava sahasının kullanımı konusunda ortak bir anlaşmaya varmak amacıyla çalışmalara başladığı bildirildi.








Etiketler: Rus  Uçağı  Abd  Jetlerini  Engelledi    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER