IŞİD hedeflerini vurmak için İncirlik Üssü'nden havalanan iki ABD jeti, Rus uçağı tarafından engellendi.



ABD, ilk defa Suriye hava sahasında Rusya tarafından engellendi. İncirlik Üssü'nden havalanan iki ABD jeti, IŞID'in merkezi sayılan Rakka yakınlarındaki hedefleri vurmaya gidiyordu.







Bir Rus uçağıyla karşılaşan jetler, güvenli mesafeyi korumak istedi ancak Rus uçağı yolundan dönmedi.







ABD jetleri, Rusya'ya ait uçakla karşılaşmamak için rota değiştirmek zorunda kaldı ve bunun üzerine bombardıman görevi iptal edildi.







Yetkililer, Rusya'nın Suriye'de operasyonlara başlamasıyla beraber, ABD jetlerine güvenli mesafeyi korumaları emri verildiğini belirtiyor.







İki ülkenin Suriye hava sahasının kullanımı konusunda ortak bir anlaşmaya varmak amacıyla çalışmalara başladığı bildirildi.