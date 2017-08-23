Rus turistlerin Türkiye'de en çok, hazır giyim, mücevharat, gözlük ve kozmetiğe para harcadığı ortaya çıktı.

Rus basınının KDV iade hizmeti veren Global Blue Türkiye şirketinin verilerine dayandırdığı habere göre, Türkiye'de tatil yapan Rus turistlerin kişisel harcamaları içinde en yüksek kalemi hazır giyim oluşturuyor.

HAZIR GİYİM, MÜCEVHARAT, GÖZLÜK VE KOZMETİK'E PARA HARCAMIŞLAR

Şirketin verilerine göre, 2016 Temmuz ayında Türkiye'de ortalama 977 liralık alışveriş yapan bir Rus turistin harcaması, bu yılın aynı döneminde yüzde 17'lik büyüme ile 1140 liraya çıktı. Bu dönemde Ruslar 2 milyon 245 bin 792 liralık hazır giyim, 816 bin 841 liralık saat ve mücevharat, 60 bin 832 liralık gözlük, 4 bin 250 liralık kozmetik, 40 bin 365 liralık da 'diğer' başlığı adı altında harcama yaptı.

YÜZDE 403 ARTIŞ

Rus turistler 2016 Temmuz ayında yaptıkları alışverişin 630 bin liralık kısmı için KDV iadesine başvuruda bulunurken, bu rakam bu yılın aynı ayında büyük bir artışla 3.2 milyon liraya yaklaştı. Böylece Rus turistlerin Temmuz ayında Türkiye'de yaptığı alışverişlerin geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 403 arttığı belirtildi.

Rusların temmuz ayında yaptıkları alışveriş ile Türkiye'de yabancıların yaptığı harcamalardan yüzde 5 pay aldığı ifade edildi. Bu oran geçen yılın temmuz ayında yüzde 2 olarak gerçekleşmişti.

Kaynak: haberinburada