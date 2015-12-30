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rus turist gruba saldırı: 1 ölü, 11 yaralı

RUS TURİST GRUBA SALDIRI: 1 ÖLÜ, 11 YARALI

Rusya'nın Dağıstan bölgesindeki tarihi kaleyi gezen yerli turist grubuna açılan ateş sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 11 kişi de yaralandı.

Tarih : 30 Aralık 2015, 13:13
Puan Ver : Rus Turist Gruba Saldırı: 1 Ölü, 11 Yaralı(9/10)7


Rusya'nın güneyinde bulunan Dağıstan bölgesindeki Derbent kentinde, dün akşam saatlerinde tarihi bir kaleyi gezen yerli turist grubuna silahlı saldırı gerçekleştirildi.



Bölgenin sağlık Bakanlığı yetkilisi saldırıda 1 kişinin hayatını kaybettiğini, 11 kişinin de yaralandığını söyledi. Yaralılardan 4'ünün durumunun ağır olduğunu ifade eden yetkili, tedavilerinin devam ettiğini söyledi. Henüz kimliği belirlenemeyen saldırganın, yerli turistlerin kale gezisi sırasında yakınlarda bulunan ormanlık alandan ateş açtığı ifade edildi.



Saldırganı arama çalışmalarının devam ettiği ifade edilirken, olayla ilgili detaylı açıklama yapılmadı.








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