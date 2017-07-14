Mega Holdings, Coinspace, Epitelyum, Kairos ve şimdi de Rus titanı MMM. 'MMM'e katılın siz de kazanın' sloganıyla Türkiye'de bir stadyum dolusu insanı dolandırdılar ve milyonlarca liraya el koydular.



Mega Holdings, Coinspace, Epitelyum, Kairos ve şimdi de Rus titanı MMM. 'MMM'e katılın siz de kazanın' sloganıyla Türkiye'de bir stadyum dolusu insanı dolandırdılar, milyonlarca liraya el koydular. Ayrıca Rus titanının bununla da yetinmediği, mağdurlara yardım amaçlı toplanan 900 bin lirayı da kasasına koyduğu iddia ediliyor. Şimdi on binlerce kişi yatırdıkları paranın, MMM ise mağdur edecek yeni insanların peşinde...



6 BİN LİRA DA 600 BİN LİRA DA YATIRAN VAR



MMM Asya ve Afrika ülkelerinde olduğu gibi Türkiye'de de kısa zamanda on binlerce kullanıcıya ulaştı. Türkiye'deki faaliyetlerine 2015'in Ekim ayında başlayan MMM, önce yüzde 30 daha sonraki zamanlarda ise yüzde 50 fazla para kazanma vaat etti.



Türkiye'de şu an bu sisteme girerek parasını kaptıran insanların tahminen 30 bin kişi olduğu düşünülüyor. Bunların arasında sisteme 6 bin lira da 600 bin lira yatıran da var.



Bunların yanında her saadet zinciri sisteminde olduğu gibi evini, arabasını satan insanlar ve ailesi dağılanlar da bulunuyor.







'HACKER TAKIMI' İDDİASI



Mağdurların bir çoğu, sisteme girmeden önce araştırma yaptıklarını ancak MMM ile ilgili olumsuz hiçbir haber veya makaleye rastlamadıklarını söyledi. Hatta sisteme 50 bin lirasını kaptırdığını belirten G.Y. isimli bir kişi, MMM'in olumsuz yorumları yok eden bir hacker takımının olduğunu öne sürdü.



HAZİRAN AYINDA ŞOK MESAJ



Geçtiğimiz Haziran ayında, internet sitesi üzerinden sisteme giren vatandaşlar şok bir mesajla karşılaştı. 'Maalesef yeniden başlatma moduna geçildiğini duyurmak zorundayız' cümlesiyle başlayan mesajda, özetle vaat edilen paraların sıfırlandığı görüldü. Binlerce lirasını sisteme kaptıran vatandaşlar neye uğradığını şaşırdı. Kullanıcılar, yatırdıkları ana paranın hesaplarında görünmesine rağmen çekemediklerinden şikayetçi.



"LEYLA İSİMLİ ÇEVİRMEN ÜYE YAPMAYA BAŞLADI"



MMM Türkiye'de danışman/yönetici olan P.A. hurriyet.com.tr'ye ulaşarak sistemin nasıl işlediği ve bu süreçte neler yaşandığıyla ilgili bilgi verdi. P.A. yaşananları şöyle anlattı:



"MMM, Kasım 2015 tarihinde Türkiye'de başladı. Sistem kısaca alttan gelene üsttekinin parasını ödeyen bir sistem. Aralık ayında isminin daha sonra 'Leyla' olduğunu öğrendiğimiz bir çevirmen ile insanları üye yapmaya başladılar. Leyla, Rusya ile Türkiye arasındaki iletişimi sağlıyordu. Sistem Aralık 2015 - Mart 2016 arasında sorunsuz çalıştı.



İLK SIKINTI NİSAN 2016'DA YAŞANDI



Fakat Nisan 2016'da ilk restart işlemi oldu ve ödemeler durduruldu. 'Restart'ta paraları geri ödeneceği garantisi yoktur. Kurbam bayramı zamanına gelene kadar 100 güne yakın ödeme yapılmadı ve insanlar ilk olarak dolandırıldıklarını burada düşündü. Ama bir gecede yurtdışından eşleşme yapılarak herkesin parası ödendi. Sistemde havuz olmadığı için tıkanıklık olduğu yerde yurtdışından destek geliyordu.



YÜZDE 30'DAN 50'YE ÇIKTI



MMM bazı dönemlerde promosyon yapıyordu. Aralık ayında yılbaşı nedeniyle, yüzde 30 olan vaadi yüzde 50'ye çıkarttı ve bu süre sonra uzatıldı. Bu dönemde, yani Aralık - Ocak - Şubat döneminde yüzde 50 kazanma vaadiyle para yatıran herkesin eşleşmeleri takıldı. Bu dönemde bir takım danışman/yönetici'lerin çok daha yüklü paralarla sisteme girilmesini teşvik etmesi sistemi tıkadı. 100 - 200 lirayla sisteme girilirken bir anda 50 bin liranın üzerinde girişler yaşandı.



Ben Aralık ayından itibaren insanlara durun dedim. Çünkü bir çok kişi 10 bin, 20 bin lira koyayım dedi. Ve reset günden bu yana internette ekibimle birlikte sanal bir savaş veriyoruz. Çünkü şu ana kadar ödeme yapan bir sistem olan MMM için bu paranın önemsiz olduğunu ve isterse rahatlıkla ödeyebileceğini görebiliyoruz.







"MAĞDURLAR İÇİN TOPLANAN 900 BİN LİRA BUHAR OLDU"



Bunun yanı sıra mağdur olan insanlar için danışman/yöneticiler arasında yaklaşık 900 bin liralık para toplandı. ( 103 BTC) Ve bu yardım talebi de MMM Türkiye'nin internet sitesinden yayınlandı. Ancak yardım paralarının toplandığı hesabında Ruslar ait olduğunu öğrendik. O para da buhar oldu. Ödeneceği söyleniyor ancak halen ödenmedi.Rus titanı Türkiyede on binlerce kişiyi dolandırdı



90'LI YILLARDAN BUGÜNE: SERGEİ MAVRODİ



Sergey Mavrodi... Sadece Türkiye'de değil geçmişte başta Rusya'da olmak üzere milyonlarca insanı mağdur eden çok tanıdık bir isim. Rusya'yı matematik olimpiyatlarında temsil ederek dereceye giren piramit Mavrodi, 90'lı yıllarda Rusya'da milyonlarca kişiyi kandırarak saadet zinciri kurdu.



100 yatırana 1000 vaat eden Mavrodi, milyonlarca kişiden para topladı ancak bir süre sonra ödemeler durdu ve sistem battı. Rusya'da patlak veren borsa skandalı yüzünden milyonlarca kişi mağdur oldu. Ekonomik krizdeyken ellerindeki parayı dönemin borsa kralı Sergei Mavrodi'ye kaptıran halk hükümeti suçlamıştı. Dönemin Rusya Maliye Bakanı'nın, MMM'in kayıtlarını yetkili makamlara göstermediğini söylemesi üzerine, milyonlarca Rus vatandaşı paralarını alabilmek için bürolara hücum etmişti. Ancak MMM'in halkın parasını geri ödeyecek kaynakları olmadığı anlaşılmıştı.



Yüksek faiz vaadiyle halktan milyonlarca ruble toplayan MMM, topladığı paraları geri ödeyemedi ve Sergei Mavrodi'nin villasını komandolar bastı. 1994 yılında o dönem bankerlik şirketi olarak anılan MMM'in Başkanı olan Sergey Mavrodi, vergi kaçırmak suçundan hapse girmişti. Yaklaşık iki ay tutuklu kalan Mavrodi serbest bırakılmıştı.







RUSLAR SOKAĞA DÖKÜLMÜŞTÜ



Mavrodi'nin tutuklanmasının ardından Ruslar 'insan hakları çiğneniyor' diyerek sokaklara dökülmüştü. Mavrodi, hapishane çıkışında yaptığı açıklamada kendisini tutuklayanlardan intikam almak için milletvekili adayı olduğunu duyurmuştu. Ancak işler istediği gibi gitmedi. 1997 yılında MMM 1,5 milyar dolar batıkla iflas bayrağı çekti. Milletvekili seçilen Sergey Mavrodi'nin dokunulmazlığı kaldırıldı. Yurtdışına kaçan Mavrodi, 2003'te yakalandı. 4.5 yıl hapis cezası verildi.



MAVRODİ İNTERNETİ KEŞFETTİ



2007'de hapisten çıkan Mavrodi, 2011 yılında ise internetin gücünü keşfetti ve bu kez MMM'i internet üzerinden kullanıma açtı. Ve milyonlarca insanı 'finansal yardım ağı' 'evrensel yardımlaşma fonu' ve yüksek faiz vaadiyle kandırmaya devam etti. (HÜRRİYET)



























Kaynak: haberinburada



