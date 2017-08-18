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Rus Ticari Araç Üreticisi GAZ, Sakarya'da Kamyonet Üretecek

RUS TİCARİ ARAÇ ÜRETİCİSİ GAZ, SAKARYA'DA KAMYONET ÜRETECEK

Rusya'nın en büyük ticari araç üreticilerinden GAZ Grubu, Sakarya'da GAZelle NEXT marka kamyonet üretimine başladı.

Tarih : 18 Ağustos 2017, 12:10
Puan Ver : Rus Ticari Araç Üreticisi Gaz, Sakarya'da Kamyonet Üretecek(10/10)6

Rusya'nın en büyük ticari araç üreticilerinden GAZ Grubu'ndan yapılan açıklamada, tümüyle metal kaplama olacak GAZelle NEXT marka kamyonetin üretimine Sakarya'da başlandığı belirtildi.

SONBAHARDA SATIŞA ÇIKACAK

Kamyonete ait parçaların büyük kısmının Rus ve Türk üreticilerden temin edileceği kaydedilen açıklamada, aracın Türkiye'de sonbahar döneminde satışa çıkacağı duyuruldu.

Rus GAZ Grubu ile Türk Mersa Otomotiv, 2012 yılında GAZ markasının hafif ticari araçlarının Türkiye'de montajı ve satışı için iş birliğine başlamıştı.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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