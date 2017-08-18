RUS TİCARİ ARAÇ ÜRETİCİSİ GAZ, SAKARYA'DA KAMYONET ÜRETECEK
Rusya'nın en büyük ticari araç üreticilerinden GAZ Grubu, Sakarya'da GAZelle NEXT marka kamyonet üretimine başladı.
Rusya'nın en büyük ticari araç üreticilerinden GAZ Grubu'ndan yapılan açıklamada, tümüyle metal kaplama olacak GAZelle NEXT marka kamyonetin üretimine Sakarya'da başlandığı belirtildi.
SONBAHARDA SATIŞA ÇIKACAK
Kamyonete ait parçaların büyük kısmının Rus ve Türk üreticilerden temin edileceği kaydedilen açıklamada, aracın Türkiye'de sonbahar döneminde satışa çıkacağı duyuruldu.
Rus GAZ Grubu ile Türk Mersa Otomotiv, 2012 yılında GAZ markasının hafif ticari araçlarının Türkiye'de montajı ve satışı için iş birliğine başlamıştı.
Kaynak: haberinburada
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