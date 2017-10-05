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Rus Tenisçi Sharapova, Çin Açık Tenis Turnuvasında Çeyrek Finali Göremedi

RUS TENİSÇİ SHARAPOVA, ÇİN AÇIK TENİS TURNUVASINDA ÇEYREK FİNALİ GÖREMEDİ

Rus tenisçi Maria Sharapova, Çin'de düzenlenen tenis turnuvasında Rumen Simona Halep'e 2-0 yenilerek elendi.

Tarih : 05 Ekim 2017, 11:20
Puan Ver : Rus Tenisçi Sharapova, Çin Açık Tenis Turnuvasında Çeyrek Finali Göremedi(9/10)5

Rus tenisçi Maria Sharapova, Çin Açık Tenis Turnuvasında Rumen Simona Halep'e 2-0 yenilerek turnuvaya veda etti.

Çin'in başkenti Pekin'de düzenlenen 6,3 milyon dolar ödüllü sert zemin turnuvasına "wild card" ile katılan Sharapova, üçüncü tur mücadelesinde 2 numaralı seribaşı Rumen Simona Halep ile karşılaştı.

İLK KEZ SET ALAMADAN KAYBETTİ

72 dakika süren maçta Rus tenisçiyi 6-2'lik setlerle 2-0 mağlup eden Halep, rakibi karşısında sekizinci maçında ilk galibiyetini elde etti. Sharapova ise bu yıl ilk kez bir maçı set alamadan kaybetti.

Dünya klasmanında ikinci sırada yer alan Halep, son şampiyon Agnieszka Radwanska'yı 2-1 yenerek turnuva dışında bırakan Rus Daria Kasatkina ile çeyrek finalde karşılaşacak.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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