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rus televizyonundan skandal suriye yayını

RUS TELEVİZYONUNDAN SKANDAL SURİYE YAYINI

Rus televizyonunun hava durumu sunucusundan, sıra dışı bir anlatım geldi. Aynı sunucu daha önce de, Suriye'yi Rus bölgesi ilan etmişti.

Tarih : 06 Ekim 2015, 10:12
Puan Ver : Rus Televizyonundan Skandal Suriye Yayını(0/10)


Rus televizyonunun hava durumu sunucusundan, sıra dışı bir anlatım geldi. Aynı sunucu daha önce de, Suriye'yi Rus bölgesi ilan etmişti.



Rus savaş uçaklarının Suriye'deki muhalif güçlere ve IŞİD'e yönelik hava operasyonları sürerken, bir Rus televizyonunun hava durumu sunucusundan alışılmadık bir hava durumu haberi geldi.



Sunucu Suriye'de hava durumunu anlatırken, “Suriye'de hava koşulları hava bombardıman için mükemmel" şeklinde konuştu.



Devleta ait Rossiya 24 kanalında geçen Cumartesi günü yayınlanan hava durumunda bir savaş uçağı görüntüsünün önünde duran kadın sunucu, Suriye'de havanın hafif parçalı bulutlu olduğunu belirterek, “Hafif bulutlar uçuşu zorlaştırmayacağı gibi güdümlü silah sistemlerini de etkilemez" dedi.



Sunucu, “Uzmanlar Suriye'de operasyon zamanının çok iyi seçildiğini belirtiyor" diye devam etti.



Aynı sunucu, geçen Perşembe günü de, "Bugünden itibaren Suriye bir başka Rus bölgesi olup hava durumuna dahil edilmiştir" demişti.

 








Etiketler: Rus  Televizyonundan  Skandal  Suriye  Yayını    haber

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