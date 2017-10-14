Rus Tarım Bakanı Aleksander Tkaçev, Müslüman bir ülkeye domuz eti ihracatı yapma planıyla büyük gaf yaptı.

DOMUZ ETİNDEN KAZANAN ALMANYA'YI ÖRNEK GÖSTERDİ

Rus Tarım Bakanı Aleksander Tkaçev, hükümet toplantısında domuz eti ihracatının Rusya'da önemli bir yer tutabileceğinden bahsederek, "Bakın Almanya yılda 5.5 milyon ton domuz eti üreterek bu etin 3 milyon tonunu Çin, Endonezya, Japonya, Kore ve daha birçok ülkeye ihraç ediyor. Biz neden domuz eti işine girmeyelim. Rusya'nın uzak doğu bölgelerinde birçok besi çiftliği kurduk bile" dedi.

SKANDAL GAFI FARK EDEN PUTİN UYARDI

Tkaveç'in açıklamasındaki skandal gafı fark eden Putin ise, "Unutmayın, Endonezya Müslüman ülke. Onlara domuz eti satmaya kalkmayın" diyerek durumu düzeltmeye çalıştı.

"MERAK ETMEYİN DOMUZ ETİNİ ENDONEZYA'YA DA YEDİRİRİZ"

Tkaveç ise pot kırdığını fark ederek, Endonezya yerine Güney Kore'yi kastettiğini söyledi. Ancak, Tkaveç, Başbakan Yardımcısı Arakadiy Dvorkoviç'in kırılan potu uzatması üzerine "Merak etmeyin domuz etini Endonezya'ya da yediririz" şeklindeki yeni gafı ile bir skandala daha imza attı.

Kaynak: haberinburada