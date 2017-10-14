Toki Ayder İçin Kolları Sıvadı: Telaşa Kapılmayın, Amacımız Turizme Kazandırmak!
Galatasaray Teknik Direktörü Tudor'dan Selçuk İnan Açıklaması
Topbaş, İstifasının Ardından Soluğu Bodrum'da Aldı, Kaleye Girmek İsteyince Kapıda Kaldı
Haşdi Şabi'nin Kerkük İçin Çektiği Reste, Peşmerge De Aynı Sertlikte Karşılık Verdi
Aamir Khan Kim Milyoner İster'e Katıldı! İşte Ödülün Gideceği Yer
Türkiye'ye Küstahlık Yapan Esad'a Cevap Putin'den Geldi: Türkiye Sayesinde Başardık
Elif Şafak, Biseksüel Olduğunu İtiraf Etti
Kim Milyoner Olmak İster'e Katılan Aamir Khan Parayı Alıp Yarışmadan Çekildi
Sezen Aksu'nun Oğlunun Çalınan Cipi, Terk Edilmiş Olarak Bulundu!
Hande Soral Ve İsmail Demirci Düğünlerinde Çılgınlar Gibi Dans Etti
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun Oğlu Evlendi! Nikah Şahitliğini Erdoğan Yaptı
Hande Soral Ve İsmail Demirci Dünyaevine Girdi
Rus Tarım Bakanı Tkaçev'den Skandal Gaf: Domuz Etini Endonezya'ya Da Yediririz
Galatasaray, 3 Büyükler Arasında İlk 8 Haftada Rakibine En Çok Fark Atan Takım Oldu
Yayıncı Kuruluş Verilerine Göre Gomis'in İlk Golü 30 Cm Ofsayt
12 Bin 500 İthal Angus Deniz Yoluyla İskenderun'a Getirildi
Küçük Çocuk 6 Metrelik Yılanla Oyuncak Gibi Oynadı!
Selçuk İnan: Hepimiz Galatasaray'ın İyiliği İçin Çalışıyoruz
Bolu Dağı'nda Yoğun Sis Nedeniyle Göz Gözü Görmüyor!
Galatasaray, Konyaspor'u Deplasmanda 2-0 Mağlup Etti

Rus Tarım Bakanı Tkaçev'den Skandal Gaf: Domuz Etini Endonezya'ya da Yediririz

RUS TARIM BAKANI TKAÇEV'DEN SKANDAL GAF: DOMUZ ETİNİ ENDONEZYA'YA DA YEDİRİRİZ

Rus Tarım Bakanı Aleksander Tkaçev, "Domuz etini Endonezya'ya da yediririz" gafı ile skandala imza attı. Utançla yüzünü kapatan Putin hatayı düzeltmeye çalışsa da, bakanın özrü kabahatini aştı.

Tarih : 14 Ekim 2017, 23:50
Puan Ver : Rus Tarım Bakanı Tkaçev'den Skandal Gaf: Domuz Etini Endonezya'ya Da Yediririz(10/10)6

Rus Tarım Bakanı Aleksander Tkaçev, Müslüman bir ülkeye domuz eti ihracatı yapma planıyla büyük gaf yaptı.

DOMUZ ETİNDEN KAZANAN ALMANYA'YI ÖRNEK GÖSTERDİ

Rus Tarım Bakanı Aleksander Tkaçev, hükümet toplantısında domuz eti ihracatının Rusya'da önemli bir yer tutabileceğinden bahsederek, "Bakın Almanya yılda 5.5 milyon ton domuz eti üreterek bu etin 3 milyon tonunu Çin, Endonezya, Japonya, Kore ve daha birçok ülkeye ihraç ediyor. Biz neden domuz eti işine girmeyelim. Rusya'nın uzak doğu bölgelerinde birçok besi çiftliği kurduk bile" dedi.

SKANDAL GAFI FARK EDEN PUTİN UYARDI

Tkaveç'in açıklamasındaki skandal gafı fark eden Putin ise, "Unutmayın, Endonezya Müslüman ülke. Onlara domuz eti satmaya kalkmayın" diyerek durumu düzeltmeye çalıştı.

"MERAK ETMEYİN DOMUZ ETİNİ ENDONEZYA'YA DA YEDİRİRİZ"

Tkaveç ise pot kırdığını fark ederek, Endonezya yerine Güney Kore'yi kastettiğini söyledi. Ancak, Tkaveç, Başbakan Yardımcısı Arakadiy Dvorkoviç'in kırılan potu uzatması üzerine "Merak etmeyin domuz etini Endonezya'ya da yediririz" şeklindeki yeni gafı ile bir skandala daha imza attı.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



Etiketler: Rus  Tarım  Bakanı  Tkaçev  Den  Skandal  Gaf  Domuz  Etini  Endonezya  Ya  
Da  Yediririz    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER