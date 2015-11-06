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rus taraftarlar olimpiyat'ta anadan üryan soyundu!

RUS TARAFTARLAR OLİMPİYAT'TA ANADAN ÜRYAN SOYUNDU!

Beşiktaş-Lokomotiv Moskova maçı için İstanbul'a gelen Rus taraftarlar tribünlerde şok görüntüler sergiledi.

Tarih : 06 Kasım 2015, 09:14
Puan Ver : Rus Taraftarlar Olimpiyat'ta Anadan Üryan Soyundu!(5/10)2


Beşiktaş-Lokomotiv Moskova maçını Rusya'dan gelen 100 kadar Lokomotiv taraftarı da izledi.



TAŞKINLIK ÇIKARDILAR





Atatürk Olimpiyat Stadı'ndaki karşılaşmanın ilk yarısını sorunsuz biçimde takip eden Ruslar, ikinci devrede taşkınlık yapmaya başladı.



RUS TARAFTARA COPLU MÜDAHALE



60. dakika oynanırken üzerlerindeki tişör ve gömlekleri çıkaran bazı Ruslar, pantolonlarını indirip sırtlarını sahaya döndü.  64. dakikada yaklaşık 100 Rus taraftar bariyerleri aşıp sahaya girmek istedi. Tribün ile saha arasına barikat kuran polis, uyarılara rağmen sahaya girmekte ısrar eden Lokomotiv taraftarlarını coplu müdahaleyle durdurdu.








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