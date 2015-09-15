Rusya'nın Suriye'nin Lazkiye kentinde bir 'ileri hava harekât üssü' kurduğunu iddia eden ABD, Moskova'dan yapılan son sevkiyatlarla kente Rus tanklarının da geldiğini açıkladı. Rusya'nın Suriye'ye teknolojik açıdan en gelişmiş tankı olan T-90'ları gönderdiği belirtiliyor.



Reuters ve Fransız haber ajansı AFP'ye bilgi veren ABD'li yetkililer şu ana kadar 10'a yakın Rus tankının hava üssü olarak hazırlanan bölgeye ulaştığını, ilk belirlemelere göre üssün güvenliğini sağlamak için pozisyon aldıklarını ifade etti.







BBC Türkçe'nin haberine göre gönderilen tankların Rus silahlı kuvvetlerinin teknolojik açıdan en gelişmiş tankı olan T-90 olduğu da belirtiliyor.