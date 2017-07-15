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rus svetlana, iki çocuğuyla sınırda yakalandı

RUS SVETLANA, İKİ ÇOCUĞUYLA SINIRDA YAKALANDI

"Terör nitelikli şahıs" olarak aranan Rus Svetlana Uhanova, iki çocuğuyla Suriye'ye geçmek isterken Hatay'ın Yayladağ ilçesinde yakalandı.

Tarih : 15 Temmuz 2017, 11:30
Puan Ver : Rus Svetlana, İki Çocuğuyla Sınırda Yakalandı(7/10)4


Rus uyruklu Svetlana Uhanova, 2 kız çocuğu ile Hatay'ın Yayladağ İlçesi'nden Suriye'ye gitmek için sınırı geçmek isterken polis tarafından yakalandı. Gazete Habertürk'ten Neşet Dişkaya'nın haberine göre yakalandığında polise sahte kimlik gösteren Uhanova'nın, araştırmalar sonucu gerçek kimliğinin belirlendiği ve "terör nitelikli kayıp şahıs" olarak arandığı ortaya çıktı.



ARAŞTIRMA SÜRÜYOR



Geri gönderme merkezinde bekletildiği öğrenilen Uhanova ile ilgili araştırmaların sürdüğü, terör örgütleri ile bağlantısının tespit edilmesi durumunda adliyeye gönderileceği bildirildi.



"KISA ZAMAN ÖNCE DEĞİŞTİ"



Rus basını, yakınlarına dayandırdığı haberde Uhanova'nın kısa zaman önce çok değiştiğini, Suriye'deki radikal eğilimlere kapıldığını, gayri resmi eşi Yevgeniy Koçaari ile sosyal medya hesaplarında silahlı adamlar yer almaya başladığını ileri sürdü.



 



 



 



 



 



 



Kaynak: haberinburada

 






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