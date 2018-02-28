'mini Mini Bir Kuş' Şarkısını Çalan Personel İşine Devam Ediyor
Konkordato Kanunu Meclis'ten Geçti, İflas Erteleme Devri Resmen Bitti
Otoyolda Büyük Heyelan! İstanbul Yönü Trafiğe Kapandı
Sanatçılar, Afrin Harekatı'na Destek İçin Hatay'a Gitti
Çöpten Ölmek Üzere Olan 6 Yavru Kedi Çıktı! Böyle Hayata Tutundular
Uyurgezer Çocuk Bahçede Donarak Öldü
Putin Açıkladı! Erdoğan Devreye Girdi, Guta'dan İlk Tahliye Yapıldı
Beşiktaş Lens'in Bonservisini Aldı! İşte Sözleşme Detayları
Korsan Öğrenci Servisinin Şoförü Alkollü Yakalandı
İstanbul'un İlk Gazetecilik Okulu Olan Nişantaşı Kampüsü Satılıyor
Gişelerin Çıkışında Durdurulan Araçtan 350 Kiloluk Uyuşturucu Çıktı
Kocası İle Tartıştı, Oğlunu Camdan Aşağı Attı
Otobüste Müşterilerin Parasını Çalan Sahte Polisler Kameraya Böyle Yansıdı
Rus Sporcuda Doping Çıkınca Madalya Türkiye'ye Geldi
İşte Skandal Sözlere İmza Atan Akit Tv Sunucusu İçin İstenen Ceza
Yağmurda Islanmamak İçin Küçük Çocuğu Şemsiye Yaptı!
Trump'ın Damadına Üst Düzey Yasak! Gizli Toplantılara Katılamayacak
Toplu Taşımada Yeni Dönem! İstanbul'a Sürücüsüz Otobüsler Geliyor
Canan Karatay'ın Antidepresan Çıkışına Akademisyenlerden Yanıt: Doktor Kontrolünde Kullanılmalı
Okulun Bahçesi Göle Döndü! Öğrenciler Banklardan Kendi Köprüsünü Yaptı

Rus sporcuda doping çıkınca madalya Türkiye'ye geldi

RUS SPORCUDA DOPİNG ÇIKINCA MADALYA TÜRKİYE'YE GELDİ

2017 yılındaki Dünya Şampiyonası'nda Greko-Romen stil 75 kg'da mücadele eden Aleksadr Chekhirkin'de doping tespit edildi. Turnuvada 5. olan milli güreşçi Fatih Cengiz 3. olarak bronz madalyayı aldı.

Tarih : 28 Şubat 2018, 18:10
Puan Ver : Rus Sporcuda Doping Çıkınca Madalya Türkiye'ye Geldi(8/10)4

2017 yılındaki son Dünya Şampiyonası'nda Greko-Romen stil 75 kg'da mücadele eden Aleksadr Chekhirkin'de doping tespit edildi. Bunun üzerine 5. olan milli güreşçi Fatih Cengiz 3. oldu. Bu sonuçla madalyalara 1 bronz daha eklenen Türkiye Milli Takımı da 36 puanla dünya 2.'si oldu.

RUS SPORCUYA 4 AY CEZA VERİLDİ

Doping skandalı sonrasında Rusya 3, İran 4, Türkiye 4 madalya ile şampiyonayı tamamlamış oldu. Ancak Rusya ve İran altın madalya alamazken Türkiye 2 altın madalyanın sahibi olmuştu. Eğer puanlama yeni sisteme göre yapılmış olsa Türkiye takım sıralamasında ilk sırada yer alacaktı. UWW geçtiğimiz aylarda Greko-Romen milli takımımızı 2017 yılının en başarılı takımı olarak seçmişti. Diğer yandan dopingli çıkan Rus sporcuya skandal bir kararla sadece 4 ay men cezası verilmesi tepkiyle karşılandı.

"VERİLEN CEZA 4 AY DEĞİL 4 YIL OLMALIYDI"

Türkiye Güreş Federasyonu Başkanı Musa Aydın yaptığı açıklamada doping konusunda sıfır tolerans uyguladıklarını ve bu tip olaylarla karşı karşıya kalmadıklarını belirterek, "Tüm dünya bizim bu konudaki çalışmalarımızı takdir ediyor. Rus güreşçinin dopingli çıkması tam bir skandaldır. Ama bu bizim 1 madalya daha alarak takım sıralamasında 2. olmamızı sağladı. Üstelik bu sene uygulamaya giren UWW kuralları geçen sene uygulansa açık ara birinci olacaktık. Çünkü 4 madalyamızın 2'si altın. İlk iki sırayı alan Rusya ve İran'ın altın madalyaları yok. Bu bizim için sevindirici bir durum. 2017 yılında Greko-Romen milli takımımız son derece başarılı olmuş ve Dünya güreş birliği (UWW) tarafından en başarılı ülke seçilmişti. Diğer yandan Rus sporcu dopingli çıktı fakat verilen ceza çok komik. Sadece 4 ay men cezası geldi. Adeta önümüzdeki yılki Dünya şampiyonasında mücadele etmesi için uğraş verilmiş. Daha önceki yıllarda çıkan doping olaylarından sonra verilen cezalarla örtüşmüyor, verilmesi gereken ceza 4 ay değil 4 yıl olmalıydı ve bence bu büyük bir skandal" şeklinde konuştu.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



Etiketler: Rus  Sporcuda  Doping  Çıkınca  Madalya  Türkiye  Ye  Geldi    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER