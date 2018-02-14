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Rus Sporcu Anastasiya, Angelina Jolie'ye Benzerliğiyle Dikkatleri Üzerinde Topladı

RUS SPORCU ANASTASİYA, ANGELİNA JOLİE'YE BENZERLİĞİYLE DİKKATLERİ ÜZERİNDE TOPLADI

Kış Olimpiyatlarında mücadele eden Rus sporcu Anastasiya Brizgalova, Angelina Jolie'ye benzerliğiyle sporseverlerin dikkatini çekti.

Tarih : 14 Şubat 2018, 09:40
Puan Ver : Rus Sporcu Anastasiya, Angelina Jolie'ye Benzerliğiyle Dikkatleri Üzerinde Topladı(7/10)3

Güney Kore'deki Pyeongchang Kış Olimpiyat Oyunları'nda yarışan Rus sporculardan Anastasiya Brizgalova curling sporuna ilgiyi arttırdı.

25 yaşındaki sporcu, sosyal medyada ünlü yıldızlar Angelina Jolie ve Megan Fox'a benzetildi. Brizgalova, eşi Aleksandr Kruşelnitskiy ile Rusya'nın ilk olimpik curling madalyasını da alarak tarihe geçti.

ANGELINA JOLIE VE MEGAN FOX'A BENZETİLDİ

Oyunlara bağımsız olarak katılan Rus sporcular arasındaki Anastasiya Brizgalova, sporseverlerin dikkatini buz pistine topladı.

Brizgalova'yı Hollywood yıldızları Angelina Jolie ve Megan Fox'a benzeten Twitter kullanıcıları, artık curling izlemek için bir sebepleri olduğunu yazdı.

ÇİFTLER MAÇLARINI EŞİYLE OYNUYOR

Öte yandan çift müsabakalarında, yaz aylarında evlendiği eşi Aleksandr Kruşelnitskiy ile oynayan Brizgalova, sadece güzelliğiyle değil başarısıyla da adından söz ettirdi.

Bronz madalyanın sahibi olan Brizgalova ve Kruşelnitskiy, Rusya'ya curling sporunda ilk olimpik madalyasını getirdi. Norveçli takıma karşı yarışan ikili 8:4 puan elde etti.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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