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rus sözcüden erdoğan sorusuna küstah cevap: ben doktor değilim

RUS SÖZCÜDEN ERDOĞAN SORUSUNA KÜSTAH CEVAP: BEN DOKTOR DEĞİLİM

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Zaharova, Erdoğan'ın "Karadeniz adeta bir Rus gölü haline dönüştü." sözlerinin sorulması üzerine "Ben doktor değilim." dedi.

Tarih : 13 Mayıs 2016, 09:16
Puan Ver : Rus Sözcüden Erdoğan Sorusuna Küstah Cevap: Ben Doktor Değilim(8/10)6


 Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Karadeniz'in Rus gölüne dönüştüğü yolundaki sözlerine, "Ben doktor değilim" diyerek cevap verdi.



"BEN DOKTOR DEĞİLİM"



Tass Ajansı'nın haberine göre, Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Maria Zaharova dün düzenlediği haftalık basın toplantısında bir gazetecinin Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Karadeniz adeta bir Rus gölü haline dönüştü" sözlerini yorumlamasını istemesi üzerine "Ben doktor değilim" diye karşılık verdi.



"TÜRKİYE RUS PİLOTUN HESABINI SORMALI"



Zaharova, 24 Kasım'da Suriye sınırında Türk jetleri tarafından vurulan Rus Su-24 savaş uçağı pilotlarından Oleg Peşkov'un faillerinin bulunması için Türkiye'nin gerekli tüm adımları atarak pilotun ölümünden sorumlu olanları bulması ve onlardan hesap sorması gerektiğini söyledi.



Zaharova, İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'nın Rus pilotun katili olduğundan şüphelenilen Alparslan Çelik hakkında takipsizlik kararı vermesinin kafalarda birçok soru işareti bıraktığını ifade etti. Dışişleri sözcüsü, "Türk yargı organının kasıtlı olarak, bu suça ortak olduğunu herkese itiraf eden bir şahsın üzerinden sorumluluğu kaldırma çabası içinde olduğu görülüyor." dedi.



ERDOĞAN "KARADENİZ RUS GÖLÜNE DÖNÜŞTÜ" DEMİŞTİ



Cumhurbaşkanı Erdoğan, 10. Balkan Ülkeleri Genelkurmay Başkanları konferansındaki konuşmasında, "Karadeniz'de güvenlik anlayışı temelinde tekrar bir istikrar havzası oluşturmamız gerekiyor. Karadeniz adeta Rusya'nın bir gölü haline dönüştü" demişti.








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