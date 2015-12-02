RUS SİTESİ: 'TÜRKİYE İLE İLİŞKİLERİ KESMENİN BEDELİ AĞIR OLACAK'
Rusya'nın saygın haber sitelerinden Gazeta.ru'da, Rusya'nın ekonomik yaptırımlarını eleştiren bir yazı yer aldı.
Sitenin başyazısından "Başka ülkelerden yiyecek ve giysi getirmeyi yasaklamak, o ülkenin ekonomisinin gücünün değil, zayıflığının göstergesi." denildi.
Yazıda, Moskova'nın Türkiye'ye karşı uygulama kararı aldığı ekonomik yaptırımların öncelikle Rusya'ya zarar vereceği savunuldu.
Yazıdan bazı bölümler şöyle:
"Erdoğan'ın, Türkiye-Suriye sınırında nerede uçarlarsa uçsunlar Rusya uçaklarını vurmama garantisi vermeyeceği açık. Rusya'nın yaptırımları, Erdoğan'a ülke içinde propaganda imkanı veriyor. Aynı, Batı'nın Rusya'ya karşı yaptırımlarının bizim başkanımıza bu imkanı verdiği gibi.
"Bu yaptırımlar öncelikle Rusya ekonomisine zarar verdi. Ancak, bazı Batılı ülkelerle sıcak ilişkiler sağlanmasına karşın Moskova henüz tek taraflı olarak yaptırımları kaldırmadı. Geri adım atmak bizde siyasi zayıflık olarak kabul ediliyor.
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