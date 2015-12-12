

Suriye'de, Rus ordusuna ait savaş uçaklarının, Halep'te muhaliflerin ve terör örgütü DAEŞ'in kontrolündeki yerleşim yerlerine düzenlediği hava saldırısı sonucunda 41 kişi kişinin öldüğü, 65 kişinin de yaralandığı bildirildi.







AA muhabirinin Halep'in Etarib ile Munbic ilçelerindeki sivil savunma yetkililerinden aldığı bilgiye göre, Rus ordusuna ait savaş uçaklarının Halep'in kuzeydoğusunda yer alan Munbic ilçesinde yerleşim yerine 'vakum bombasıyla' saldırması sonucunda 15'i çocuk 30 kişi hayatını kaybetti, 50 kişi yaralandı. Halep'in batı kesimlerinde yer alan Etarib ilçesindeki saldırıda ise 11 kişi öldü, 15 kişi de yaralandı.