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RUS SAVAŞ UÇAKLARI HALEP'TE SİVİLLERİ VURDU: 41 ÖLÜ


RUS SAVAŞ UÇAKLARI HALEP'TE SİVİLLERİ VURDU: 41 ÖLÜ
Tarih : 12 Aralık 2015, 18:15
Puan Ver : Rus Savaş Uçakları Halep'te Sivilleri Vurdu: 41 Ölü(8/10)5


Suriye'de, Rus ordusuna ait savaş uçaklarının, Halep'te muhaliflerin ve terör örgütü DAEŞ'in kontrolündeki yerleşim yerlerine düzenlediği hava saldırısı sonucunda 41 kişi kişinin öldüğü, 65 kişinin de yaralandığı bildirildi.



AA muhabirinin Halep'in Etarib ile Munbic ilçelerindeki sivil savunma yetkililerinden aldığı bilgiye göre, Rus ordusuna ait savaş uçaklarının Halep'in kuzeydoğusunda yer alan Munbic ilçesinde yerleşim yerine 'vakum bombasıyla' saldırması sonucunda 15'i çocuk 30 kişi hayatını kaybetti, 50 kişi yaralandı. Halep'in batı kesimlerinde yer alan Etarib ilçesindeki saldırıda ise 11 kişi öldü, 15 kişi de yaralandı.








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