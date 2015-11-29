O Ülkeye Askeri Müdahale Gelebilir!
Yıldırım: Türkiye Hakikaten Büyük Bir Savaş Veriyor
Ünlü Oyuncu Uçakta Kalp Krizi Geçirdi!
Dev Transfer Tamamlandı! Draxler, Psg'de!
Fenerbahçe'ye Bedava Transfer: Taison
Fetö'cüler Yurtdışına Kaçarken Yakalandı
Memurlar Ssk'lı Eşine Kavuşacak!
Abd'den Tarihi Adım! İsrail Çıldırdı...
Adana İstanbul Uçak Bileti
Çikolata Slim Kullananlar Ne Diyor
Peluş Oyuncaklar Yaş Farkı Tanımıyor
Abd'den Türkiye İçin Güvenlik Uyarısı
Mardin'de Terör Örgütü Pkk Ve Hain Saldırıları Kınandı
Deaş'ın Karargah Binası İmha Edildi
Bakanlık'tan Erken Rezervasyon Uyarısı
El Bab'ın Anahtarı: Akil Tepesi
Pkk'nın Menfeze Tuzakladığı Patlayıcı İmha Edildi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'bize Dokunan Hesabını İyi Yapsın'
Balık Alırken Mutlaka Dikkat Edilmesi Gerekenler!
Ukrayna'da Fetö Okullarına İnceleme

rus savaş uçağı israil hava sahasını da ihlal etmiş

RUS SAVAŞ UÇAĞI İSRAİL HAVA SAHASINI DA İHLAL ETMİŞ

İsrail Savunma Bakanı Moşe Yaalon, Golan Tepeleri yakınında uçan bir Rus jetinin İsrail hava sahasını ihlal ettiğini açıkladı.

Tarih : 29 Kasım 2015, 16:41
Puan Ver : Rus Savaş Uçağı İsrail Hava Sahasını Da İhlal Etmiş(10/10)9


Yaalon, “Rus savaş uçağı, Suriye tarafından hava sahamıza 1.6 kilometre kadar girdi. Ama biz vurmadık. Uyarımızın ardından hava sahamızı hemen terk etti… Açık bir pilot hatasıydı” dedi.



İsrailli bakan, “Biz Ruslara, Ruslar da bizim Suriye'deki operasyonlarımıza müdahale etmiyor. Netanyahu ile Putin Moskova'da görüştükten sonra havada ihtilaf çıkmaması için anlaşmaya varılmıştı zaten” diye konuştu.



Yaalon, Rus savaş uçağının hangi tarihte İsrail hava sahasını ihlal ettiğini ise belirtmedi.








Etiketler: Rus  Savaş  Uçağı  İsrail  Hava  Sahasını  Da  İhlal  Etmiş    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER