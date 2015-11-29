RUS SAVAŞ UÇAĞI İSRAİL HAVA SAHASINI DA İHLAL ETMİŞ
İsrail Savunma Bakanı Moşe Yaalon, Golan Tepeleri yakınında uçan bir Rus jetinin İsrail hava sahasını ihlal ettiğini açıkladı.
Yaalon, “Rus savaş uçağı, Suriye tarafından hava sahamıza 1.6 kilometre kadar girdi. Ama biz vurmadık. Uyarımızın ardından hava sahamızı hemen terk etti… Açık bir pilot hatasıydı” dedi.
İsrailli bakan, “Biz Ruslara, Ruslar da bizim Suriye'deki operasyonlarımıza müdahale etmiyor. Netanyahu ile Putin Moskova'da görüştükten sonra havada ihtilaf çıkmaması için anlaşmaya varılmıştı zaten” diye konuştu.
Yaalon, Rus savaş uçağının hangi tarihte İsrail hava sahasını ihlal ettiğini ise belirtmedi.
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