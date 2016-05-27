RUS SAVAŞ GEMİSİ İSTANBUL BOĞAZI'NDAN GEÇTİ
Rus Donanması'na ait 127 borda numaralı 'Minsk' isimli savaş gemisi İstanbul Boğazından geçerek Marmara Denizi'ne açıldı. Bu kez geminin güvertesine çıkan personel olmadı.
Rus Donanması'na ait 127 borda numaralı ‘Minsk' isimli savaş gemisi, Saat 07.00 sıralarında İstanbul Boğazına giriş yaptı. Yaklaşık 1 saatte geçişini tamamlayan gemi Marmara'ya açıldı. Gemiye Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri botlarla refakat etti.
DÜN GÜVERTEYE ÇIKMIŞLARDI
Dün yine Rus Donanması'na ait 868 borda numaralı “Pytlivy” isimli savaş gemisi İstanbul Boğazı'ndan geçerek Marmara Denizi'ne açılmıştı. Rus savaş gemisinin boğazdan geçişi sırasında, Rus askeri personelin geminin güvertesinde sıra halinde dizildiği ve bir askerin de bu anları kamera ile kayda aldığı gözlenmişti.
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