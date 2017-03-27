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rus polisi muhalefet liderini ve yüzlerce protestocuyu...

RUS POLİSİ MUHALEFET LİDERİNİ VE YÜZLERCE PROTESTOCUYU...

Rusya'da polis muhalefet lideri Alexei Navalny ve ülkenin değişik yerlerinde yüzlerce hükümet aleyhtarı protestocuyu tutukladı.

Tarih : 27 Mart 2017, 13:48
Puan Ver : Rus Polisi Muhalefet Liderini Ve Yüzlerce Protestocuyu...(6/10)3


Dün yapılan gösteriler 2011-2012 yıllarında görülen hükümet aleyhtarı eylemlerden bu yana yaşanan en büyük çaplı protestolar oldu. Rusya'da gelecek yıl yapılacak başkanlık seçimlerinde Devlet Başkanı Vladimir Putin'in dördüncü kez aday olması bekleniyor.



 



kaynak:sabah








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