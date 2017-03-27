

Dün yapılan gösteriler 2011-2012 yıllarında görülen hükümet aleyhtarı eylemlerden bu yana yaşanan en büyük çaplı protestolar oldu. Rusya'da gelecek yıl yapılacak başkanlık seçimlerinde Devlet Başkanı Vladimir Putin'in dördüncü kez aday olması bekleniyor.







kaynak:sabah